La internacional Montoro, operada tras romperse el tabique nasal en los cuartos de la Copa

Redacción deportes, 2 may (EFE).- Noelia Montoro, jugadora internacional de fútbol sala y medallista de bronce en el Mundial de Filipinas con España, tuvo que ser operada tras sufrir el viernes la fractura de su tabique nasal durante la disputa de la Copa de la Reina, que se celebra en Móstoles (Madrid).

La futbolista del Poio Pescamar se lesionó en el encuentro correspondiente a los cuartos de final, en el que su equipo logró imponerse por 3-1 al conjunto anfitrión.

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El incidente se produjo mediado el partido, cuando Montoro recibió un fuerte golpe en la cara en una acción de juego que le obligó a abandonar la pista de inmediato, sin poder continuar participando en el encuentro.

Tras una primera valoración médica, se confirmó que la jugadora presentaba una fractura de tabique nasal con desplazamiento y ante la gravedad de la lesión, fue trasladada a un centro hospitalario cercano, donde los especialistas procedieron a realizarle una recolocación del tabique mediante una intervención de reducción y la operación se desarrolló con normalidad y sin complicaciones añadidas.

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Una vez finalizado el procedimiento, Montoro recibió el alta médica y regresó junto al resto de la expedición de su equipo, donde permanece en reposo y bajo seguimiento para evaluar su evolución en los próximos días. EFE

jmd

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