Feijóo se desmarca de los insultos de Abascal a Sánchez pero acusa al Gobierno de buscar la "tensión"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desmarcado este sábado de los insultos proferidos por el líder de Vox, Santiago Abascal, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que no comparte "ese tipo de calificativos", a pesar de las "provocaciones" y "descalificaciones" que, a su juicio, emanan constantemente del entorno del Ejecutivo central.

Antes de participar en los actos institucionales del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid, Feijóo ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre las recientes declaraciones de Abascal sobre Sánchez al que calificó como "chulo de putas".

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El líder de la oposición ha subrayado que "las expresiones de un político las debe de expresar el propio autor" y ha lamentado el clima de tensión, mencionando como ejemplo los ataques que recibe personalmente por parte de miembros del Gobierno, como el ministro Óscar Puente.

"Es constante y continuo las acusaciones, las descalificaciones del entorno del presidente del Gobierno hacia los políticos de la oposición", ha indicado, afirmando que "ese tipo de tensión" le interesa al Gobierno pero a él no.

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