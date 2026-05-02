La periodista Maricel Chavarría considera que Rosalía es "nuestra David Bowie nacional"

Irene Dalmases

Barcelona, 2 may (EFE).- Especializada en música y danza, la periodista cultural Maricel Chavarría no olvida la primera vez que escuchó a Rosalía. Fue en el Primavera Sound y nada más pisar la artista el escenario pensó que todo lo que había a su alrededor le sobraba y que solo quería ser "abrasada" por aquella voz.

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Unos años más tarde firma 'Rosalía. Por ahí por Barcelona...', de Librosdevanguardia, una doble carta de amor a la de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), a la que califica como "nuestra David Bowie nacional", y a la capital catalana, una ciudad de la que reivindica su "poderío" musical.

En una entrevista con EFE, Chavarría no esconde que es "muy fan del fenómeno Rosalía", de una artista "capaz de irradiar una fuerza que no se sabe de donde viene, alguien que tanto ofrece confort, puede ser catártica, llevarte a la euforia o al recogimiento. A cada persona le vibra de una manera diferente".

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"Quizá ahora no seamos conscientes pero la cantante está rompiendo muchas barreras del sonido, abriendo muchas puertas que no teníamos controladas. Es mágica en la manera de crear expectativa, de lo que está a punto de ocurrir", arguye.

Por ello, ya en la primera frase de la obra, se pregunta si Rosalía es a Barcelona lo que los Beatles fueron a Liverpool en los años 60 del siglo pasado.

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Aunque es consciente de que quizá sea una "comparación demasiado arriesgada, incluso puede verse como una 'boutade'", pero no duda de que tanto ella como aquellos entonces jóvenes músicos ingleses son iconos mundiales, cuentan con multitud de seguidores.

"En su momento, los Beatles hicieron un fogonazo y Rosalía es un poco esto ahora, no lo podemos negar", opina.

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En este recorrido por la trayectoria de la cantante, de la mano de personas que la conocen muy bien, desde Chicuelo a Chiqui de La Línea, el pianista Marco Mezquida y Lluís Cabrera, alma de Taller de Músics o la actual directora de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Núria Samper, que la tuvo de alumna, Maricel Chavarría defiende que su realidad se construye en la Barcelona del "mestizaje".

Piensa que Rosalía toma el flamenco, la copla, el reguetón, la bachata, el pop industrial, la música clásica y los "recompone".

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Asimismo, aunque a un nivel diferente al de David Bowie porque cree que su trabajo es "más autorreferencial y contemporáneo", pero sostiene que la catalana también "muta" y no se repite.

"Ninguno de los dos parece sentirse a gusto en la quietud. Eso no es 'branding': es pulsión artística", afirma al final de la obra.

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Maricel Chavarría tiene claro que la protagonista de su libro es una mujer "determinada", alguien que desde muy joven, por ejemplo, quiso estudiar cante flamenco, que se cruzó con varios maestros, entre ellos Raül Refree, quien "tiene esas ideas de coger la tradición y darle la vuelta".

Sostiene la periodista de La Vanguardia que hubiera nacido donde hubiera nacido "sería la diva que ella, de manera determinada, habría querido ser", pero también agrega que, quizá sin ser muy consciente, ha sido la Barcelona del mestizaje que le ha rodeado "la que le ha ofrecido un mundo de posibilidades, desacomplejado y muy vivo".

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Tampoco olvida en 'Rosalía. Por ahí por Barcelona...' su paso por Taller de Músics y por el ESMUC, donde pudo cursar una asignatura sobre el barroco o acercarse a la música electrónica.

Núria Samper le contó que en las clases "lo preguntaba todo" y si algo no le quedaba claro "seguía acribillando hasta que lo entendía".

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Gracias a su paso por el centro, en el curso 2024-2025 empezó a dar becas a estudiantes de cante flamenco, de 15.000 euros, para que los alumnos de cante, tal como plasma en el texto, "dispongan de la posibilidad, como ella tuvo, de tener todas las músicas en la mente. Clásica, antigua, jazz, coral, flamenco".

Preguntada sobre si pidió a Rosalía participar en el libro, Maricel Chavarría desvela que cuando se puso en contacto con ella le respondió que no tenía intención de intervenir en ninguno, algo que la escritora entendió, porque en el nivel en el que se encuentra actualmente cada una de sus palabras "sería más que escrutada". EFE

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