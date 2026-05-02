Cuatro detenidos por un secuestro en Girona por el que exigían un rescate de 60.000 euros

Barcelona, 2 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro hombres, algunos de ellos con antecedentes por delitos contra la salud pública, acusados de secuestrar a una persona en una finca agrícola de Perafita de Cabanes (Girona) y trasladarla a una localidad francesa cercana a la frontera con Bélgica, por la que exigían un rescate de 60.000 euros.

Los presuntos autores del secuestro, de entre 24 y 62 años, detuvieron el pasado mes diciembre ilegalmente a la víctima y la trasladaron a un inmueble en medio de un huerto de Perafita de Cabanes, ha informado la Policía catalana este sábado en un comunicado.

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Allí, la víctima fue intimidada y gravemente agredida por los secuestradores, con el objetivo de obligarla a hacer efectivo el pago de un rescate que ascendía a 60.000 euros.

Posteriormente, habría sido trasladada a otro inmueble situado en Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde permaneció retenida hasta que su entorno familiar abonó parte del rescate y fue liberada días más tarde con el compromiso de realizar el pago de la cantidad pendiente.

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Tras la liberación, la víctima continuó recibiendo de forma constante varias llamadas amenazantes a través de diferentes líneas telefónicas, en las que le reclamaban el dinero restante que se había pactado como condición para su liberación.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 3 de febrero, en la que la víctima relató que había sido retenida contra su voluntad durante varias horas entre los días 8 y 9 de diciembre.

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Los cuatro hombres fueron finalmente detenidos el pasado 9 de abril en las localidades de Figueres y Perafita de Cabanes (Girona) por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, como presuntos autores de un delito de secuestro, lesiones, extorsión, trato degradante y revelación de secretos.

El operativo, de gran complejidad, contó con la participación del Grupo Especial de Intervención (GEI), y la coordinación de las autoridades policiales francesas.

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Gracias a las gestiones de investigación y a la cooperación policial internacional, los agentes pudieron identificar a los presuntos autores, la mayoría de los cuales estaban establecidos en Francia pero realizaban desplazamientos mensuales a Cataluña, así como sus domicilios y vehículos relacionados.

En el marco del operativo, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en la finca agrícola donde la víctima fue retenida y agredida inicialmente.

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Allí intervinieron diversos efectos de interés relacionados con los hechos investigados. El aseguramiento del operativo corrió a cargo del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

Los detenidos, algunos de los cuales tienen antecedentes por delitos contra la salud pública, tanto en España como en sus países de origen, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres.

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La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

(vídeo)

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