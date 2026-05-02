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Prisión sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza

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Ibiza, 2 may (EFE).- La jueza de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal de un hombre italiano de 35 años en Platja d'en Bossa, municipio de Sant Josep.

El detenido, también italiano, de 45 años, había pasado este sábado a disposición judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).

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Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles, cuando el hombre fue encontrado herido en la calle de les Alzines, en las inmediaciones del bar El Campito y de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 16:47 horas y movilizaron una ambulancia de soporte vital avanzado.

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Una vez en el lugar, los facultativos hallaron a la víctima en parada cardiorrespiratoria con una incisión por arma blanca en la zona del hemitórax izquierdo.

El hombre murió a pesar de los intentos de reanimación que practicaron los sanitarios del SAMU 061 durante una hora.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y detuvo al autor del apuñalamiento esa misma noche, a las 21:30 horas, según informaron desde el instituto armado. EFE

la/si/ros

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EFE

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