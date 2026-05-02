Esteban ve "inaceptable" el meme del PSE-EE sobre él y le acusa de intentar captar el voto "anti-euskera"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, considera "inaceptable" que el 'meme' sobre su persona, --publicado por el PSE-EE con una imagen generada con IA del líder jeltzale lanzándose a una piscina, después de que el líder jeltzale asegurara que había "base" para trabajar un nuevo estatus--, haya salido de la cuenta oficial del PSE y le ha acusado de intentar captar el voto de la militancia "anti-euskera".

En declaraciones a EITB, recogidas por Europa Press, Esteban ha advertido a su socio en el Gobierno Vasco que no puede "lanzar bombas" sin causar daño y que "no se callará", aunque ha admitido que el ambiente en el Gobierno vasco "es bueno".

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El líder jeltzale ha manifestado que su figura en el meme "es lo de menos", dado que ya está acostumbrado a que le "zumben" y que salgan cosas en la prensa. Dicho esto, considera "verdaderamente inaceptable" que se haga algo así desde una cuenta oficial. "De tu socio de coalición, nada menos", ha subrayado.

Tras asegurar que desde el Partido Nacionalista Vasco, de su cuenta oficial, no va a salir "algo parecido", ha señalado que "lo preocupante del tweet, del meme, no es la imagen, sino lo que se dice".

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ACTUAR DE FORMA TRANSPARENTE

"Hay una cosa que, desde luego, nosotros tenemos muy a gala, y es decir dentro lo mismo que decimos fuera, y actuar de manera transparente y honrada", ha afirmado, para recordar que la primera reunión que tuvo con un dirigente político de Euskadi, después de ser nombrado como presidente de Euskadi Buru Batzar, fue con Eneko Anzueza y "solo tuvo un punto del orden del día: el tema del euskera".

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Según ha relatado, el martes de la semana pasada tuvieron una reunión en la que estaba Eneko Andueza, en la que se les dijo que el PSE-EE no iba a entrar, ni a llegar a un acuerdo sobre la reforma legal sobre los requisitos lingüísticos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

"Reconocemos que habéis hecho un esfuerzo importante, y desde luego tened claro que nosotros en este tema ni vamos a hacer sangre, ni vamos a entrar en guerra", ha dicho Esteban que les trasladaron los socialistas, para después lamentar que "luego han seguido más declaraciones, el meme, etcétera, etcétera".

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Para el dirigente nacionalista, "es inaceptable que te digan una cosa y, al día siguiente, ya de puertas afuera, sean otras". "Me encuentro con que el viernes o el sábado, estoy hablando el martes, el viernes o el sábado ya sale Torres a decir que si vamos a rebufo de EH Bildu, y luego han seguido más declaraciones, el meme, etc, etc. Eso es lo que es inaceptable", ha sostenido.

En sus palabras, "que te digan una cosa y al día siguiente, ya de puertas afuera, sean otras... No tenían ninguna necesidad de habernos dicho, no vamos a hacer guerra de esto, cuando van a hacer exactamente lo contrario". "¿Esto cómo se traga? Yo no me lo voy a tragar, lo que se dice de puertas para dentro se tiene que mantener fuera", ha opinado.

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DUELE DE UN SOCIO

En su opinión, eso es "no tener palabra, y eso es lo que duele de un socio de coalición". "Y eso es lo que es inaceptable, sobre todo, sacan el meme sabiendo que al día siguiente tienen una reunión con el mismo", ha dicho.

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Por otra parte, ha aludido a las últimas declaraciones del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, para considerar una "auténtica barbaridad" decir que "intentar defender el euskera va a ir en contra de los derechos de los trabajadores". "Lo que están buscando, da la sensación, son esos votos de la militancia, digamos, anti-euskera, y eso no es bueno para este país", ha considerado.

En este sentido, ha defendido la proposición de ley del PNV sobre el euskera en las OPEs, argumentando que "no hacer nada, lo que nos aboca es una inseguridad jurídica, porque ha habido unas sentencias, queramos o no", y hay que enfrentarse a eso. "Creemos que la nuestra es la fórmula más adecuada para dar seguridad jurídica no a los vascoparlantes, sino también a los que no hablan euskera, para que sepan que esas OPEs van a poder ir desde el principio hasta el final de manera correcta", ha agregado.

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Además, ha aseverado que lo que han planteado "no va en contra de nadie", porque lo que hace es intentar preservar el modelo, "cubrir lo que estas sentencias han abierto, y lo que hacemos es posponer el aprendizaje del euskera a un tiempo, dando además medios, de manera que esas personas que no tengan ese nivel puedan luego probarlo después de ese tiempo que se haya determinado".

NO CALLARSE

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Dicho esto, ha anunciado que el PNV "no va a contribuir ni al ruido, ni a generar sensaciones equivocadas, etc". "Lo que no podemos hacer tampoco, ni vamos a hacer, es callarnos ante manifestaciones que son mentira, son inciertas y que además tergiversan", ha advertido.

"Desde luego, --ha proseguido-- el PNV va a marcar exactamente qué es lo que piensa, cuál es su perfil y vamos a ser coherentes y transparentes entre lo que decimos puertas adentro y decimos puertas afuera".

El líder del PNV ha confesado que lleva un año, desde que asumió la dirección del partido, "conteniéndose bastante". "Pero ya he decidido que, desde luego, el PNV no se va a callar. Siempre nos ha pesado la responsabilidad, aquí y en Madrid. Muchas cosas que tampoco nos gustaban, pero no vamos a callar, vamos a decir las cosas como las vemos", ha insistido.

ANDUEZA

En este punto, ha destcado que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, piensa que él, como no está en el Gobierno, "tiene mano libre para decir cualquier cosa y generar cualquier polémica, sin causar daño".

El líder jeltale ha lamentado que se mezcle en el debate del nuevo estatus con el de euskera, y que se use el idioma "con fines políticos". "Yo creo que ellos (PSE-EE) tenían decidido que este era un tema que lo iban a utilizar políticamente, y desde luego me parece una barbaridad. Parece que es hacerle flaco servicio a un idioma que él (Andueza) también conoce y utiliza", ha afirmado.

Tras reconocer que no sabe si va a salir adelante en el Parlamento vasco la reforma legal sobre el euskera en las OPEs, sigue viendo posible sacar adelante esa iniciativa. "Lo seguiremos intentando", ha prometido.

Pese a la polémica, ha asegurado que dentro del Gobierno vasco el ambiente es "bueno". "Normalmente, lanza el explosivo, entiéndase en el buen sentido, explota y dice 'las cosas volverán a la normalidad, no pasa nada', claro, hacer esto una y otra vez no es bueno", ha precisado.

"GUARDARLO PARA MÍ"

Aitor Esteban ha aseverado que ante esta disputa pública entre jeltzales y socialistas el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Diego Rubio, le "llamó". Aunque ha eludido detallar qué le trasladó, sí ha apuntado que dijo que iba "a salvarle la cara a Eneko".

Por último, se ha preguntado "¿El PSOE hace política aquí y en Madrid de la misma manera o considera que son dos estanques diferentes?". "Bueno, estaría bien aclararnos para luego actuar en consecuencia", ha concluido.