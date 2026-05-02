Manolo González: "Es el mejor día para que venga el Real Madrid"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 2 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado que es "el mejor día para que venga el Real Madrid", en referencia al partido de mañana en el RCDE Stadium, y ha asegurado que sus futbolistas son "capaces" de ganar al conjunto blanco.

El técnico, en rueda de prensa, ha subrayado que el vestuario está "con fuerza, ganas de vencer y de hacer un buen partido". González no ha escondido que será un duelo "duro" contra un rival "exigente" y necesitarán "competir al máximo nivel". "Hay que salir a morir y a hacer un encuentro inteligente", ha analizado.

González ha instado a sus futbolistas a recuperar "la pausa en los últimos metros" que tuvo el equipo "en la primera vuelta". Además, se ha mostrado satisfecho por la mejoría en el rendimiento defensivo del Espanyol. El responsable del banquillo ha insistido en que el apoyo de la afición es "vital" y ha pedido unidad.

Por otra parte, el preparador ha confesado que allanar el camino al título liguero al Barcelona con una posible victoria contra el Real Madrid le es indiferente: "Es lo que menos me importa mañana. El Barcelona si gana o pierde lo hará por méritos propios por la temporada que ha hecho, no lo por lo que hagamos nosotros".

González, además, ha augurado que el conjunto blanco mostrará su mejor versión pese a que sus opciones de título sean mínimas. "Todo el mundo quiere ganar y más con el club que es. No vendrá a pasearse, ni mucho menos. El año pasado fuimos capaces de ganar aquí (1-0)", ha recordado.

Preguntado por el respaldo de los futbolistas a su figura, el entrenador ha insistido en que ha notado este apoyo "desde el primer día". En esta línea, ha subrayado que se encuentra totalmente motivado para sacar adelante al equipo y ha utilizado una expresión para resumir el momento: "Lo que no te mata te hace más fuerte". EFE

