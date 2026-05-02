Domingo de inestabilidad, con lluvia en amplias zonas del tercio norte, este y el centro

Madrid, 2 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que mañana, domingo, sea un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del país, con precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente de granizo en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular así como del centro, extendiéndose a Baleares.

Durante la jornada, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, aunque con tendencia a abrirse claros en regiones del sur y el oeste peninsular al final del día.

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Desde primeras horas habrá precipitaciones, acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo, en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular así como del centro, extendiéndose durante la mañana a Baleares.

Es probable que durante la primera mitad del día sean fuertes en las Baleares, litorales del sureste y en el nordeste de Castilla-La Mancha.

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A partir de las horas centrales los chubascos y tormentas se intensificarán, extendiéndose la probabilidad de alcanzar intensidades localmente fuertes a regiones del área cantábrica, alto Ebro, La Rioja, Aragón, este de Castilla-La Mancha, Murcia e interiores de la Comunidad Valenciana.

No se descarta la posibilidad de que pueda caer algún copo de nieve en cumbres del extremo norte peninsular.

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En Canarias, el tiempo será estable, con cielos poco nuboso al sur y nubosos en el norte con tendencia a despejar.

Probables brumas y bancos de niebla matinales en regiones del prelitoral mediterráneo, alto Ebro, entornos de montaña, Estrecho, Galicia y puntos de ambas mesetas, así como posible entrada de calima ligera en Baleares, Melilla y el extremo sureste peninsular.

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Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y Galicia, con predominio de los aumentos en el interior este y centro norte peninsular, así como en el oeste de Alborán. Pocos cambios en el resto.

Las mínimas irán en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica y con pocos cambios en el resto.

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El viento soplará de componente este rolando a sur en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular; en general flojo salvo en el archipiélago y Ampurdán donde será moderado.

En el resto de la Península, predominio de viento flojo de componente oeste, tendiendo a arreciar durante la tarde, en especial en litorales de Andalucía. En Canarias, alisio de flojo a moderado.

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PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- GALICIA: Intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto con abundante nubosidad de evolución, y abriéndose claros al final del día en el oeste. Lluvias débiles y chubascos, que serán algo menos frecuentes e intensos en el tercio occidental, y que remitirán por el oeste al final del día.

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Las temperaturas en descenso, que en general será ligero. Los vientos serán de componente oeste, flojos en el interior y de flojos a moderados en el litoral.

- ASTURIAS: Intervalos nubosos, aumentando a nuboso o cubierto con abundante nubosidad de evolución. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas ocasionales, que en la mitad oriental pueden ser localmente fuertes.

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Las temperaturas en descenso, ligero en general, y los vientos soplarán flojos de componente sur al principio, girando por la mañana a componente oeste, y aumentando a moderados en el litoral.

- CANTABRIA: Nuboso aumentando a cubierto, con abundante nubosidad de evolución. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas ocasionales, que pueden ser localmente fuertes por la tarde.

Las temperaturas en descenso, que será ligero en general. Vientos flojos con predominio de la componente sur, con algún intervalo moderado en horas centrales del día.

- PAÍS VASCO: Cielos nubosos o cubiertos, con apertura de algunos claros por la mañana, y con abundante nubosidad de evolución. Lluvias y chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes en horas centrales del día.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente sur, girando durante el día a componente norte.

- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso en general, con apertura transitoria de claros en la meseta. Se esperan chubascos tormentosos, que serán más frecuentes en el tercio norte, este y zonas de montaña, mientras que en el resto serán ocasionales y dispersos. También será probables algunas brumas o bancos de niebla a primeras horas.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. El viento será del oeste o suroeste, flojo o moderado, más intenso durante las horas centrales e inicio de la tarde.

- NAVARRA: Nuboso o cubierto, con probabilidad de nieblas matinales en la Sierra de Urbasa. Lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos, que pueden ser localmente fuertes durante la tarde.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas sin cambios en la Ribera del Ebro y en ascenso de ligero a moderado en el resto. El viento soplará del sureste flojo, con intervalos moderados, tendiendo a flojo variable por la tarde.

- LA RIOJA: Nuboso, con chubascos y tormentas, que serán más probables e intensos por la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero ascenso. El viento será del sur o suroeste en la sierra y variable o del sureste en el valle, de flojo o moderado.

- ARAGÓN: Cielo muy nuboso, con chubascos acompañados ocasionalmente de tormenta y con la probabilidad de que sean localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso o sin cambios. El viento soplará, en el Pirineo y el sistema Ibérico, de componente sur de flojo a moderado; en el resto, de componente este, moderado en la depresión del Ebro y de flojo a moderado en el resto.

- CATALUÑA: Cielo nuboso o muy nuboso con chubascos en la mitad occidental, que será probables en la mitad oriental de manera dispersa, tendiendo a remitir al final del día.

Las temperaturas en ascenso ligero en el Pirineo y en el resto, sin cambios. Viento de componente este, moderado en el Ampurdán y en el resto de flojo a moderado.

- EXTREMADURA: Intervalos nubosos, con baja probabilidad de algunas precipitaciones débiles dispersas, principalmente en zonas de montaña del norte y este.

Las temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. El viento será del oeste y suroeste, flojo o moderado, más intenso por la tarde.

- COMUNIDAD DE MADRID: Nuboso, aunque con grandes claros a primeras y últimas horas, y chubascos dispersos que serán más probables e intensos en la Sierra y que remiten al final de la tarde. Brumas y nieblas matinales en cumbres.

Las temperaturas mínimas en descenso, que será ligero o sin cambios en el Sistema Central, y las máximas en aumento ligero. El viento soplará flojo variable, tendiendo a suroeste, durante las horas centrales del día.

- CASTILLA-LA MANCHA: Predominio de los cielos nubosos con chubascos que, en la mitad oriental, serán localmente fuertes y con tormentas y probable granizo, de madrugada en la Alcarria y la Ibérica y por la tarde en zonas llanas de Albacete, siendo dispersos, más débiles y menos probables en la mitad occidental.

Brumas y nieblas matinales en zonas montañosas de la mitad oriental, que pueden extenderse dispersas a zonas aledañas y al Tajo de Toledo.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado en el este de Toledo y tercio oeste de Ciudad Real; las máximas con pocos cambios, salvo un ascenso en el noroeste de Guadalajara. Viento flojo con predominio de la componente sur, girando a mediodía a oeste y suroeste, con intervalos moderados en Ciudad Real y tendiendo al final a variable en Guadalajara y Cuenca.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo muy nuboso, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior y la probabilidad de que sean localmente fuertes; probables de manera aislada y menos intensa en el litoral. Las temperaturas con pocos cambios y el viento flojo a moderado de componente este.

- REGIÓN DE MURCIA: Intervalos de cielos muy nubosos, con chubascos, sin descartar que sean localmente fuertes y que vayan acompañados de tormentas. Las temperaturas con ligeros cambios y los vientos flojos de componente este.

- ISLAS BALEARES: Cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos acompañados de tormenta y que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas con pocos cambios. El viento soplará entre flojo y moderado de componente este, girando a componente sur flojo con brisas costeras por la tarde.

- ANDALUCÍA: Cielos nubosos, con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Nubes bajas matinales, sin descartar brumas. Las temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental; con pocos cambios el resto. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde con intervalos moderados.

- CANARIAS: Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y este a primeras y últimas horas, e intervalos de evolución en las islas occidentales durante las horas centrales.

Las temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, en especial de la provincia occidental, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento del noreste, moderado en las islas orientales y flojo en las occidentales. EFE