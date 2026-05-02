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PP defiende que no invitará al Dos de Mayo a un Gobierno que "insulta" y que quiere "acabar" con Ayuso desde pandemia

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El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido este sábado que la Comunidad no va a invitar al Dos de Mayo, festividad regional, a un Gobierno que "insulta" y que quiere "acabar" con el Ejecutivo regional y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, desde la pandemia.

Así lo ha expresado desde el acto institucional por este día en la Real Casa de Correos donde se ha referido en concreto del delegado del Gobierno, Francisco Martín, al asegurar que hasta el momento no había habido ningún problema con ningún representante del Gobierno en la región, pero "no es normal tener a un delegado que se dedica a utilizar su posición para atacar permanentemente o insultar".

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"Si alguien pretende utilizar su institución para hacer política partidista desde luego no es bienvenido", ha expresado el 'número dos' del PP de Madrid, quien ha reivindicado que no es la Comunidad de Madrid la que "ha tensado" las relaciones sino un Gobierno que en pandemia decidió "que había que acabar con Madrid y con la presidenta".

Considera, además, que "la principal gangrena y cáncer" que tiene España "se llama Pedro Sánchez" frente a Madrid que es una región "plural y abierta". "Nunca en estos siete años la izquierda se ha alegrado de nada bueno que le haya ocurrido a la Comunidad de Madrid", ha denunciado, a la vez que ha criticado a una izquierda que siempre se ha puesto "del lado del Gobierno de España".

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