Pogacar sentencia fiel a su estilo

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) tiró se su contundente manual de estilo para ganar en solitario la etapa reina del Tour de Romandía, disputada este sábado entre Broc y Charmey sobre 149,6 km y en la que el doble campeón del mundo dejó la prueba vista para sentencia a falta de una jornada.

Pogacar (Klanec, 27 años) firmó la tercera victoria etapa en la presente edición de manera reconocible. Un triunfo de autor para un corredor que persigue al legendario belga Eddy Merckx en el libro de oro de la historia y del que está cada vez más cerca. Séptimo triunfo del curso, enésima demostración.

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En este capítulo puso la cifra de 115 triunfos en su palmarés en la localidad de Charmey, comuna suiza del cantón de Friburgo. Allí se presentó Pogacar imperial, cerrando la jornada laboral en 3h.40.24 a una media de 40,8 km/hora.

Contundente, Pogacar aventajó en 14 segundos al alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora), la esperanza alemana que fue tercero en el Tour 2025, el único que, hasta cierto punto, trató se tú a Pogacar. La lucha por la tercera plaza se la llevo el español Pablo Catrillo (Movistar), a 1.42 minutos. Carlos Rodríguez, tras sufrir una caída, entró a 1.47.

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La general más clara todavía. Pogacar afrontará con garantías la última jornada, que tendrá el aliciente de un final en alto donde volverá a probar su condición. Aventaja en 35 segundos a Lipowitz.

Roglic protagonista de la primera fuga

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La etapa reina con cuatro puertos de montaña, incluyendo tres ascensos al Jaunpass, tuvo un protagonista de lujo: Primoz Roglic (Red Bull), interesado en demostrar que el que tuvo retuvo. El esloveno ganador de 4 Vueltas arrancó en la primera subida para marcharse en compañía de 5 aventureros que se pegaron a rueda.

El primer paso por Jaunpass seleccionó a Roglic, Michael Leonard, Decomble, Valentin Paret Peintre, Vervaeke y Thalmann. Un proyecto interesante, pero con mucha dureza hasta meta, y además con un pelotón que entregó la batuta al UAE de Pogacar. Palabras mayores, pues los hombres del maillot amarillo se encargaron de controlar la hemorragia y de cortarla a tiempo.

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El mejor clasificado en el grupo cabecero era el canadiense Leonard (EF Education), a 3.45. No su suponía un peligro para Pogacar, pero el campeón del Mundo tenía en mente ganar la etapa reina y hacer triplete. Los UAE a bloque impusieron su ley, cruzando el Saanenmöser Pass (2a, 5.9 km al 4.2 %) a menos de 2 minutos del grupo de Roglic.

Para Decomble y Thalmann el ritmo en cabeza era demasiado. Fueron los primeros en ser atrapados por el pelotón principal, donde los hombres de Pogacar luchaban con las tropas de Lipowitz. Duelo UAE-Red Bull. Quedaron en la resistencia Roglic, Vervaeke, Paret-Peintre y Leonard.

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La táctica del UAE era el preludio de la maniobra cantada del emperador Pogacar. Desbrozaron el grupo Sivakov y Grobschatner, quedaron 30 en el pelotón, incluído Carlos Rodríguez, y a 4 de la cima el arcoíris abrió las alas para el despegue definitivo.

Golpe del cuádruple ganador del Tour que aguantó en un principio Lipowitz, pero el alemán sucumbió al segundo a 1,3 del alto y a 20 de la meta de Charmey, comuna suiza del cantón de Friburgo. Comienzo del monólogo Pogacar. Otro más.

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El fenómeno de Komenda se disparó en la bajada, una estrella fugaz amarilla desatada, inabordable. Por detrás, Lipowitz se puso al frente de la oposición, y Carlos Rodríguez aterrizaba en el asfalto. Otra caída para el andaluz, que busca su mejor versión después de una racha delicada.

Ya nadie vio el casco a Pogacar. La primera plaza estaba reservada para el líder del UAE, quien tenía previsto atacar donde lo hizo y de la manera que lo llevó a cabo. El resto, condenado a pelear por las plazas secundarias del podio. Una constante del ciclismo actual siempre y cuando el esloveno se ponga un dorsal.

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La quinta y última etapa del Tour de Romandía no será una jornada de trámite, sino que ofrece alicientes hasta el final. Entre Lucens y Leysin esperan 178.2 km de permanentes subidas y bajadas que desembocarán en el ascenso a meta después de escalar el Leysin, puerto de primera de 14,3 km al 5,9 por ciento.

Antes, en mitad del recorrido, dos cotas puntuables, Sottens (3a, 5,8 km al 3,9) y Vuljiens (3a, 4 km al 4,4). Final de fiesta en Leysin, comuna suiza del cantón de Vaud, en el distrito de Aigle. EFE

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