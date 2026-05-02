Kambwala vuelve a jugar un partido oficial tras su lesión en verano

Villarreal (Castellón), 2 may (EFE).- En el duelo que enfrentó este sábado el Villarreal con el Levante, el central 'groguet' Willy Kambwala volvió a jugar un partido oficial tras la grave lesión muscular que sufrió el pasado verano en pretemporada.

El central franco-congoleño, de 21 años, sufrió una rotura en el isquiotibial en la pierna izquierda el pasado mes de julio, tuvo que ser operado y ha estado más de ocho meses lesionado.

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Kambwala, que ya había entrado en varias de las últimas convocatorias, salió al terreno de juego en el minuto 81 por Pau Navarro en un partido que el Villarreal dominaba por 3-1 y que acabó 5-1.

El defensa llegó al Villarreal en el verano de 2024 procedente del Manchester United tras un pago de cerca de diez millones de euros por parte del club 'groguet'. Jugó 19 partidos en su primera campaña. EFE

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