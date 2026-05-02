Espana agencias

Kambwala vuelve a jugar un partido oficial tras su lesión en verano

Guardar

Villarreal (Castellón), 2 may (EFE).- En el duelo que enfrentó este sábado el Villarreal con el Levante, el central 'groguet' Willy Kambwala volvió a jugar un partido oficial tras la grave lesión muscular que sufrió el pasado verano en pretemporada.

El central franco-congoleño, de 21 años, sufrió una rotura en el isquiotibial en la pierna izquierda el pasado mes de julio, tuvo que ser operado y ha estado más de ocho meses lesionado.

PUBLICIDAD

Kambwala, que ya había entrado en varias de las últimas convocatorias, salió al terreno de juego en el minuto 81 por Pau Navarro en un partido que el Villarreal dominaba por 3-1 y que acabó 5-1.

El defensa llegó al Villarreal en el verano de 2024 procedente del Manchester United tras un pago de cerca de diez millones de euros por parte del club 'groguet'. Jugó 19 partidos en su primera campaña. EFE

PUBLICIDAD

pvb/nhp/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisión para 2 pescadores que llevaban a 4 migrantes en una barca hacia la costa de Ceuta

Infobae

Prisión sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza

Infobae

Mestalla se rinde, de nuevo, a Claramunt en el arranque de un año de homenajes

Infobae

Castro: "Hemos sufrido muchas incidencias que no son normales"

Infobae

Sancionados los clubes marroquíes FAR y Raja a jugar sin público por altercados en Rabat

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar