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Rescatadas 40 personas de una neumática localizada al sur de Fuerteventura

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Las Palmas de Gran Canaria, 2 may (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 40 personas, una de ellas mujer, que navegaban a bordo de una neumática localizada en aguas al sur de Fuerteventura, tras recibir un aviso de que una embarcación había salido de El Aaiún con rumbo a Canarias.

Según ha informado Salvamento Marítimo a EFE, los controladores del centro de coordinación de Las Palmas recibieron por la mañana el aviso de la salida de la patera y movilizaron al helicóptero Helimer 205, además de alertar a los buques que navegaban por la zona.

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Posteriormente, la Guardia Civil comunicó la detección de un eco radar hacia cuya posición se dirigió el helicóptero, que a las 11:50 horas (hora local) confirmó el avistamiento de la embarcación.

Ante esta situación, Salvamento Marítimo ha movilizado a la Salvamar Izar y ha desviado al buque portacontenedores San Alberto, que se encontraba a unas 10 millas de distancia, para que permaneciera a una distancia segura y a la vista de la neumática.

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Minutos antes de las 14:00 horas, la Salvamar Izar ha llegado a la zona y ha iniciado la maniobra de rescate, que ha concluido con el transbordo de las 40 personas, de origen magrebí y subsahariano, todas varones excepto una mujer, que se encontraban en aparente buen estado de salud.

Tras el rescate, la Salvamar Izar ha puesto rumbo al puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, donde está prevista su llegada sobre las 16:40 horas. EFE

(Foto)

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EFE

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