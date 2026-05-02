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Heliovaara y Patten, campeones en dobles

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Madrid, 2 may (EFE).- La pareja formada por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten ganó el título en el torneo de dobles del Masters 1.000 Madrid al vencer en la final al argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard por 6-3, 3-6 y 10-7

Heliovaara y Patten, terceros cabezas de serie, lograron en una hora y 23 minutos su cuarto título de la temporada en la final disputada, bajo techo, en el estadio Manolo Santana de la Caja Mágica

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El finlandés y el británico añadieron este título en Madrid a los conseguidos en Adelaida, Doha y Dubai, y lideran la clasificación del año en dobles.

Harri Heliovaara y Henry Patten, vigentes campeones de las Finales ATP, acumulan en este arranque de curso veintitrés victorias y solo cuatro derrotas y en Madrid consiguieron su primer triunfo de la categoría Masters 1.000 del año.

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Mientras, el argentino Andreozzi y el francés Guinard, campeones en el Masters 1.000 de Indian Wells meses atrás y que afrontaban su segunda final como equipo, no pudieron consumar la remontada que iniciaron con la reacción en el segundo set. En el superdesempate fueron superados por los campeones. EFE

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