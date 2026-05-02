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Sancionados los clubes marroquíes FAR y Raja a jugar sin público por altercados en Rabat

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Rabat, 2 may (EFE).- Los clubes marroquíes AS FAR de Rabat y Raja de Casablanca han sido sancionados a disputar varios partidos sin público tras los violentos disturbios registrados el jueves en el clásico entre los dos equipos en la capital, Rabat, correspondiente a la 17ª jornada de la liga nacional.

De acuerdo con la decisión de la Comisión Central de Disciplina de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), emitida el viernes y consultada por EFE, el AS FAR fue sancionado con cinco partidos a puerta cerrada, mientras que el Raja recibió un castigo de tres encuentros a puerta cerrada.

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Ambos equipos fueron sancionados con una multa de 200.000 dirhams (unos 19.000 euros).

Entre otras medidas, los aficionados de ambos clubes tienen prohibido desplazarse durante el resto de la temporada 2025-2026.

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Además, ambos clubes asumirán de forma compartida los costes de reparación de los daños registrados en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, donde se disputó el encuentro, mientras que el AS FAR no podrá disputar allí sus partidos como local durante el resto de la temporada, salvo en competiciones continentales e internacionales.

La Fiscalía marroquí ordenó el viernes la puesta bajo custodia policial de 136 personas tras los incidentes registrados durante el partido que terminó con la victoria del AS FAR en casa (2-1).

Según los medios locales, los disturbios comenzaron con provocaciones entre aficionados de ambos equipos que derivaron posteriormente en enfrentamientos en las gradas, donde se lanzaron objetos arrancados del estadio, además de cinturones y botellas.

Tras estos incidentes, la LNFP decidió como medida preventiva prohibir el desplazamiento de la afición visitante "durante el próximo período". EFE

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EFE

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