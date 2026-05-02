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Moreno anuncia un plan contra el sedentarismo infantil que fomente el deporte frente a las tablets

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El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado que si sigue en el cargo tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, pondrá en marcha el Plan Activa 365 contra el sedentarismo infantil, que fomente la actividad física de los más jóvenes frente al frecuente uso que hay actualmente de las tablets y otros dispositivos electrónicos.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno, en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras hacer un recorrido por el sendero de la fase 3 del Cinturón Verde de Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el cabeza de lista del PP al Parlamento por Córdoba y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo.

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En este segundo día de la campaña electoral, Juanma Moreno ha puesto en valor los espacios verdes con los que cuenta Andalucía y la importancia de tener hábitos saludables y practicar actividad física para prevenir enfermedades.

Ha mostrado especial preocupación por los menores que hacen un uso muy continuado de dispositivos electrónicos, como táblets, móviles o aparatos de videojuegos.

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Por ello, se ha comprometido a desarrollar el Plan Andalucía Activa 365 contra el sedentarismo infantil, ya que "uno de los problemas que estamos teniendo en las sociedades occidentales" es que los menores "hacen poco deporte" y tienen poca actividad física, debido a que centran más su tiempo de ocio en actividades de carácter digital y telemática por el uso de dispositivos electrónicos.

"Vamos a fomentar que los niños tengan actividad física a diario, con recreos que van a ser activos, donde se hagan juegos y se puedan divertir", ha explicado el presidente, quien se ha referido también al desarrollo de más espacios en los municipios de caminos "seguros" para los menores y a programas municipales de deporte infantil.

De otro lado, en materia de medio ambiente, Juanma Moreno también ha anunciado la aprobación del plan Andalucía se adapta al Nuevo Clima, junto a los sectores sociales y económicos, para anticiparse a riesgos como sequías, inundaciones, incendios o daños en la costa, siempre desde la ciencia y el conocimiento.

Ha incidido en que es necesario ir "por delante a la hora de dar la mejor respuesta a los riesgos climáticos que estamos viviendo como consecuencia del cambio climático", y ha recordado el tren de borrascas que azotó a Andalucía en los primeros meses de este año, causando grandes inundaciones.

Ha recordado que la Junta ha movilizado más de 2.600 millones de euros en acción climática desde el año 2019: "Pocas comunidades en España y pocas regiones en Europa han puesto tanto dinero para preservar nuestros espacios naturales y para preservar a los ciudadanos del impacto del cambio climático".

Moreno se ha referido también a la modernización de la gestión ambiental de este siglo con cuatro leyes aprobadas en el Parlamento.

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EuropaPress

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