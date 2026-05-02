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Más Madrid y Vox restan peso a las encuestas y auguran que Ayuso perderá su mayoría absoluta

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Más Madrid y Vox han restado peso este sábado a las encuestas electorales publicadas en el marco del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y auguran que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, perderá su absoluta.

Lo han trasladado sus portavoces parlamentarios en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto institucional por el Dos de Mayo organizado por el Ejecutivo regional. El PSOE no ha atendido a los medios de comunicación.

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El sondeo de Sigma Dos para 'El Mundo' señala que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, salvaría la mayoría absoluta, PSOE conseguiría ser segunda fuerza superando a Más Madrid y Vox crecería en tres diputados.

PP perdería hasta dos escaños, pasando de los 70 parlamentarios que consiguió en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, hasta los 68-69, al borde de la mayoría absoluta que se sitúa en 68 y con un porcentaje de voto que bajaría del 47,3% al 46,7%.

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Ante estos datos, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido que las encuestas en "periodos valle" o "a mitad de legislatura" suelen infrarrepresentar a la formación regionalista.

"Cada una de las veces que se ha presentado Más Madrid, no paramos de crecer", ha recalcado al tiempo que ha mostrado su convencimiento de que en 2027 su partido seguirá "liderando la izquierda madrileña" porque hay "partido suficiente" para relevar al PP de la Real Casa de Correos y de Cibeles.

Un cuestionamiento que también ha transmitido la portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas, Isabel Pérez Moñino, quien ha afirmado que no confían en sondeos sino en "la calle".

"No se las cree ni la presidenta de la Comunidad que es quien las paga (...) Confiamos en que el sentido común está arrasando y en el 2027 va a tener que sentarse con nosotros y establecer el modelo de prioridad nacional en Madrid", ha advertido.

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