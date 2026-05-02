Jamaica bate el récord del mundo del relevo 4x100 mixto

Redacción deportes, 2 may (EFE).- Jamaica, con un equipo formado por Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson y Tia Clayton, batió este sábado el récord del mundo de 4x100 con un tiempo de 39.99, en los Mundiales de relevos que se disputan en Gaborone, capital de Botsuana.

El equipo jamaicano, el primero en la historia en bajar de los cuarenta segundos, batió el récord del mundo apenas unos minutos después de que Canadá, en una ronda clasificatoria previa, estableciese un efímero récord de 40.07.

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Esta es la primera vez que los Campeonatos del Mundo de relevos se disputan en el continente africano, después de las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China. EFE