Mestalla se rinde, de nuevo, a Claramunt en el arranque de un año de homenajes

València, 2 may (EFE).- Mestalla se rindió este sábado, como hizo en centenares de tardes entre 1966 y 1978, a Pepe Claramunt, el histórico capitán de un Valencia que este año celebra el 'Any Claramunt' para festejar el 80 cumpleaños de una de sus grandes leyendas.

Con las gradas puestas en pie, Claramunt hizo el saque de honor antes del inicio del encuentro entre el Valencia y el Atlético de Madrid y recibió de otra leyenda como Ricardo Arias un cuadro con el póster de este año de celebraciones con una foto suya de su época en activo.

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Nacido y criado en Puçol (Valencia) en julio de 1946, jugó en el Mestalla, el filial del club, en la campaña 65-66, se estrenó en la siguiente temporada en el primer equipo, en el que encadenó doce temporadas antes de retirarse.

Claramunt tuvo un papel importante en la conquista de la Copa de 1967 y también en la Liga que ganó el equipo valencianista en 1971. En total disputó 450 partidos con el primer equipo, en los que pese a su posición de centrocampista marcó 90 goles.

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Debutó con 22 años en la selección española absoluta y fue su primer capitán valenciano. Como internacional, disputó 23 encuentros y marcó 4 goles. EFE

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