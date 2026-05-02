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Castro: "Hemos sufrido muchas incidencias que no son normales"

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Vila-real (Castellón), 2 may (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este sábado, tras la derrota ante el Villarreal (5-1), que su equipo sufrió durante el partido "muchas incidencias que no son normales" en su contra, en alusión a las lesiones de dos jugadores, los errores defensivos y la efectividad del rival.

"Han pasado muchas cosas raras y extrañas, pero mejor que pasen todas en un mismo partido que no en los cuatro que quedan", dijo el preparador luso, que, a pesar de la dureza del resultado, recordó que el Levante solo perdió tres puntos.

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"Duele, porque después del 3-1 hemos tenido dos ocasiones para el 3-2, pero tras el 4-1 se ha acabado. Hay que tener conciencia de que los partidos que quedan son vitales", incidió el entrenador, que aseguró que es posible repetir una buena racha y lograr la permanencia.

"Estamos peleando por todos los resultados. No creo que el resultado afecte, porque somos conscientes de nuestra situación. Sabíamos que iba a ser difícil sumar todos los puntos", explicó Castro, que destacó que de los últimos nueve partidos el Levante solo ha perdido dos.

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"No estamos teniendo la suerte de otros equipos, que están jugando mal y ganan. Nosotros tenemos que jugar bien para ganar", comentó el técnico, que justificó los cinco cambios en la alineación al señalar que, además de jugadores con problemas físicos, también había otros que merecían su oportunidad.

El preparador portugués no se atrevió a desvelar la gravedad de las lesiones de Carlos Álvarez y Tunde, y confió en recuperarlos pronto, si bien precisó que su posible ausencia no será excusa en las próximas jornadas. EFE

pvb/nhp/jl

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EFE

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