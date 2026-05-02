Feijóo felicita el 2 de mayo y subraya el carácter solidario de la Comunidad de Madrid

Madrid, 2 may (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado el carácter "abierto y solidario" de Madrid, que este sábado celebra el Dos de Mayo con el que se conmemora el Día de la Comunidad.

"Hoy celebramos el Día de la Comunidad de Madrid. Tierra abierta, dinámica y solidaria que siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir", ha indicado Feijóo en un mensaje en redes sociales.

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El líder del PP ha felicitado a los madrileños "y a los que aquí se sienten como en casa".

Núñez Feijóo asistirá a los actos institucionales con los que este sábado se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, que preside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. EFE

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