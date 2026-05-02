Albares, sobre retirada de soldados de EE. UU: "España es un aliado completamente fiable"

Barcelona, 2 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reiterado este sábado que España "es un aliado completamente fiable" de la OTAN y ha asegurado que las bases españolas que utiliza Estados Unidos "operan con completa normalidad" y que hay "total fluidez" en sus canales de comunicación.

Albares se ha pronunciado así, en declaraciones a Catalunya Ràdio, al ser preguntado por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania y por si cree que España podría seguir la misma suerte.

PUBLICIDAD

"España es un aliado completamente fiable de la OTAN, con un despliegue histórico en estos momentos de efectivos y aviones, que ayudan por ejemplo a la seguridad de los cielos en los países bálticos. Está fuera de toda duda", ha sostenido el ministro.

A continuación, ha asegurado que él se dedica "a hacer y no a comentar comentarios".

PUBLICIDAD

Respecto a las operaciones en las bases de EE. UU. en España, Albares ha apuntado que "operan con completa normalidad" y que el acuerdo hispanoamericano que rige su actividad "tiene canales de comunicación y funcionan con total fluidez".

Preguntado también por si teme represalias a España por parte de Trump por la posición del Gobierno sobre el conflicto con Irán, ha subrayado que "no, en absoluto".

PUBLICIDAD

"España tiene una política exterior coherente, siempre acorde con el derecho internacional y con el objetivo de proteger los intereses de los ciudadanos españoles y buscar la paz y la estabilidad internacional. Recibir represalias por eso sería el mundo al revés", ha considerado. EFE