Emprendedores rurales navarros diseñan dispositivo para mejorar la postura en el inodoro

Javier Rodrigo

Pamplona, 02 may (EFE).- Un equipo formado por cuatro vecinos de la pequeña localidad navarra de Iturgoyen, de poco más de 80 habitantes, ha desarrollado un dispositivo único en el mercado para adoptar la postura más adecuada al defecar en lo que es un claro ejemplo de emprendimiento desde lo local con vocación nacional e incluso internacional.

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Desde este pequeño enclave rural de Tierra Estella, ha surgido una iniciativa innovadora que combina salud, ergonomía y espíritu emprendedor. Los impulsores, Asier e Íñigo Arabaolaza, Joseba Imaz y José Antonio Lazcano, han creado bajo la firma Ylau Innovación SL el dispositivo ‘Naturpos’, una solución ajustable diseñada para facilitar la postura óptima durante la evacuación.

El producto, ya patentado, se basa en un sistema sencillo que eleva los pies hasta situarlos en una posición que favorece la alineación natural del cuerpo. Según explican sus creadores, esta postura permite relajar el músculo puborrectal, lo que facilita el proceso y contribuye a prevenir problemas de salud como el estreñimiento, las hemorroides o las lesiones del suelo pélvico.

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La idea no surgió de manera casual. Sus promotores partieron de investigaciones científicas que avalan que la postura en cuclillas es la más eficaz para la defecación. Sin embargo, los inodoros convencionales no permiten adoptar esta postura de forma natural. Ante esta limitación, decidieron analizar el mercado en busca de soluciones similares, sin encontrar ninguna que respondiera a sus expectativas.

“Nos gustaba mucho la idea a los cuatro y nos empezamos a mover con amigos, buscando ingenieros que nos ayudaran a desarrollarla”, explica a EFE Joseba Imaz. El proyecto tomó forma en 2021, cuando contrataron a una empresa de ingeniería de Viana para diseñar el dispositivo, dando así el paso de la idea a un producto tangible.

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El desarrollo del producto ha contado también con el respaldo de distintos programas de impulso empresarial. Durante varios años, el equipo participó en iniciativas del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), así como en las aceleradoras Health y Health Scaleup. En 2023, el proyecto fue nominado como mejor idea innovadora de salud en la Aceleradora Health, un reconocimiento que reforzó su determinación.

La clave del dispositivo reside en el ángulo que adoptan las piernas durante la defecación. “Está medido de 90 a 35 grados. Es en ese rango donde el músculo colorrectal se relaja progresivamente”, señala Imaz. Este principio, respaldado por estudios internacionales, se observa especialmente en países donde apenas hay inodoros, que tienen una menor incidencia de enfermedades colorrectales.

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Frente a ello, los baños modernos fomentan una postura que, aunque cómoda, no es la más adecuada desde el punto de vista fisiológico. “A 90 grados estamos muy cómodos y pasamos más tiempo en el baño, pero, cuanto más adecuada es la postura, más rápido se realiza el proceso y menor es el riesgo de lesiones”, añade.

Las primeras ventas del dispositivo ya están en marcha y, según la empresa, la acogida está siendo positiva. El perfil de los compradores es variado, aunque predominan las personas de entre 40 y 70 años. “Pensábamos que sería un producto más enfocado a mujeres, pero muchos hombres también lo están comprando, ya que el suelo pélvico también está relacionado con problemas de próstata”, explica Imaz. EFE

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