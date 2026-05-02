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El PP denuncia las "purgas" en los nombramientos de la fiscal general del Estado y pide su comparecencia urgente

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El Partido Popular ha denunciado las "purgas" en la política de nombramientos de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y ha exigido su comparecencia urgente ante la Comisión de Justicia del Congreso para que dé explicaciones.

Desde el PP denuncian en un comunicado que las decisiones adoptadas por Peramato apuntan a una estrategia que, "lejos de buscar reforzar la independencia de la Fiscalía, van encaminadas a consolidar un modelo de control político que prioriza la afinidad del Ministerio Público con el Gobierno de Pedro Sánchez frente al mérito, la capacidad y la trayectoria profesional".

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Esta petición urgente de comparecencia llega después de que se conociera la decisión de la Fiscalía General del Estado de no dar continuidad en su puesto a la hasta ahora fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

A esto se suma la propuesta de la fiscal general del Estado para la plaza de Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia a favor de la Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid y esposa de Álvaro García Ortiz. Para el Partido Popular, con estos casos se "ahonda en la desconfianza y en la desafección hacia la Fiscalía".

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Según el PP, las propias asociaciones de fiscales han venido advirtiendo durante los últimos meses del "daño irreparable" que se está haciendo a la institución y a su prestigio como consecuencia de las decisiones que está tomando Peramato, "además de alertando del riesgo de control político sin precedentes que se está efectuando".

Para la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, la política de nombramientos de la actual Fiscal General del Estado en plazas de alta responsabilidad evidencian "una hoja de ruta continuista con su predecesor donde la neutralidad y el mérito son desplazados por la fidelidad orgánica, fracturando la carrera fiscal y generando desafección entre los que creen y defienden la independencia del Ministerio Fiscal ante las evidencias de control político".

Además, ha señalado como "inconcebible" la "purga" de la fiscal Almudena Lastra "por cumplir con su obligación y exigir que el ex fiscal general del Estado cumpliera con la ley" promoviendo para ello el ascenso de una fiscal que iba más de 800 puestos por detrás en el escalafón de Lastra, pero cuyo mérito ha sido "aplaudir al condenado".

"Entre perseguir delitos o apoyar al condenado, optar por lo segundo es un escándalo", ha advertido Gamarra, quien aboga por una Fiscalía fuerte, creíble y ajena a cualquier injerencia política. Esto es también parte de la regeneración que está dispuesto a llevar a cabo el Partido Popular de Feijóo", ha reconocido la vicesecretaria.

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