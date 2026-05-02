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A juicio por ocupar una vivienda tras la muerte de su dueña y falsificar un contrato

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Granada, 2 may (EFE).- La Audiencia de Granada juzgará el próximo día 21 a un hombre acusado de aprovechar la muerte de una anciana para ocupar su vivienda, además de falsificar el contrato de alquiler, por lo que se enfrenta también a cargos por estafa procesal.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan a marzo de 2024 cuando el procesado ocupó un piso de la calle Pedro Antonio de Alarcón de Granada aprovechando que, un mes antes, había fallecido su propietaria.

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Cuando los hijos de la anciana fueron a la casa se encontraron dentro al acusado, que se negó a abandonar la vivienda y dijo que residía allí por un contrato de alquiler firmado por la mujer.

Los hijos denunciaron la ocupación ilegal y el Juzgado de Instrucción 5 de Granada celebró el año pasado un juicio en el que el acusado presentó como prueba un contrato de arrendamiento, fechado en diciembre de 2016 y firmado por la anciana.

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El juez instructor ordenó entonces una pericial caligráfica para determinar si la firma era de la mujer, una prueba que ha demostrado la falsedad del contrato.

Con esta prueba, la Fiscalía acusa ahora al procesado de usurpación de un inmueble y de un delito de falsedad en documento privado en concurso con otro de estafa procesal, por el que se enfrenta a 18 meses de multa.

El hombre será juzgado por estos hechos el próximo día 21 en la Audiencia de Granada. EFE

mro/erv/ros

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EFE

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