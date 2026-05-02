Detenido en Palma por maltrato a sus hijos menores pegándoles con cinturones y zapatos

Palma, 2 may (EFE).- La Policía Nacional de Palma detuvo el pasado martes a un hombre acusado de maltratar a sus hijos, menores de edad, en el domicilio familiar, a los que golpeaba de forma repetida con varios objetos que podía encontrar por la casa, como podían ser cinturones o zapatos.

En un comunicado este sábado, el cuerpo policial ha detallado que el caso se descubrió cuando uno de los menores alertó sobre los hechos en el colegio, donde explicó que sus hermanos sufrían malos tratos por parte del padre, y que él, aunque ya no los vivía, también había sido objeto de agresiones.

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El centro alertó a mediados de abril a la Policía Nacional de las agresiones que sufrían los menores, de corta edad.

El menor denunciante indicó que él ya no recibía agresiones, pero que en el pasado también había sido víctima de malos tratos, y detalló cómo el padre les pegaba con cualquier objeto que encontrara en el domicilio, como zapatos o cinturones.

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Ante la situación que estaban sufriendo sus hermanos, el menor alertó al centro para ayudarles y poner fin a las agresiones.

Tras la denuncia del centro escolar y una vez llevadas a cabo varias gestiones, los agentes procedieron el pasado martes a la detención del padre de los menores como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. EFE

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