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Sumar busca reactivar pronto la prórroga del alquiler para comprobar si hay cambio real en Junts y PSOE receta calma

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Sumar defiende redoblar la presión con la prórroga de alquileres y dar pasos orientados a traerla de nuevo al Congreso para verificar si las señales que emite Junts, que se abre a apoyar un decreto corregido, son reales.

Mientras, el ala socialista del Ejecutivo apuesta por la medida pero receta operar con más calma. Por tanto, aboga por explorar primero si existen apoyos suficientes en los grupos para sacarlo adelante.

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Fuentes del socio mayoritario del Ejecutivo explican que para cualquier 'plan b' hay que hablar primero con los socios de investidura y que siempre van a estar dispuestos a hablar con los grupos, en especial con Junts y PNV que el martes rehusaron votar a favor del decreto de vivienda.

En el ala gubernamental del PSOE replican a las críticas vertidas por Sumar al reivindicar su total implicación en las conversaciones para tratar de aprobar la prórroga, pero recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó que no se contaban con los votos necesarios con la actual aritmética parlamentaria.

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Mientras, en el lado de Sumar contraponen que no hay que enfriar las opciones de retomar el decreto de vivienda y llaman a la movilización social contra la decisión de PP, Vox y Junts, que han demostrado de nuevo su actitud antisocial al tumbar una medida que concita amplio apoyo social.

Minutos después de la votación que derogó el decreto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ya manifestó que iba a insistir las veces que fueran necesarias para conseguir esta medida, que implica una limitación de subida de alquileres al 2% del IPC durante dos años.

Un sector de la confluencia a la izquierda del PSOE recalca que los socialistas durante ese último mes apenas han remado en favor de las aprobación del decreto de vivienda y que dan señales de que no creen en la prórroga, que en todo caso es una medida paliativa ante el alza de precios.

SUMAR, ENTRE EL OPTIMISMO Y LA CAUTELA

Mientras, en Sumar ven de forma positiva que Junts aluda a la opción de evaluar un nuevo texto sobre la prórroga del alquiler, aunque el socio minoritario se mueve entre el optimismo y la cautela.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, negó que su formación esté "en contra de una prórroga" de los alquileres, pero ha insistido en que sólo apoyarían un nuevo decreto si se trata de un texto "corregido". apuntando a la inclusión también de medida de desgravación de alquileres e hipotecas.

Ante este discurso, hay voces en Sumar que perciben que pese a las tensiones con Junts ven a los postconvergentes con actitud negociadora y que existen cartas sobre la mesa para poder atraerles al voto a favor. "Hay agua", insiste varios dirigentes que se muestran partidarios de añadir propuestas que vengan de Junts o PNV para atar una mayoría suficiente.

Sumar ya ha apuntado a la opción de incluir contrapartidas para Junts en un nuevo decreto incluyendo bonificaciones fiscales a caseros, medida que no les agrada pero que aceptarían si eso garantiza la prórroga de contratos. Y sobre todo sitúan el IVA franquiciado a los autónomos (la opción de no repercutir el IVA si la facturación no excede cierto nivel de ingresos) como el verdadero anhelo.

No obstante, también hay sectores en el socio minoritario que recelan más de Junts y quieren más garantías que la mera retórica para percibir un cambio de posición del partido de Carles Puigdemont respecto a la prórroga de alquileres.

En cualquier caso, diversas fuentes consideran que Junts es consciente de que su voto en contra ha provocado malestar social y que han cometido un error, por lo que la clave es persistir en la presión para volver a retomar la medida. "No hay que dar pasos atrás", ahondan en las filas de Sumar para incidir que la derecha ha quedado retratada en materia de vivienda.

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EuropaPress

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