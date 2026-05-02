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Díaz critica que PP, Vox y Junts "abofeteen" a votantes al tumbar el decreto de alquiler

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A Coruña, 2 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado que PP, Vox y Junts "abofeteen" a sus votantes con la mayoría que sumaron para derogar el decreto ley del alquiler.

En declaraciones a la prensa antes de un acto con cooperativas en A Coruña, la ministra de Trabajo y Economía Social, ha insitido en que volverán a llevar al Congreso este decreto, que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

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El decreto decayó por 166 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 177 en contra (los grupos de la izquierda más CC) y 5 abstenciones (PNV).

Díaz confía en que se pueda reconstruir el acuerdo y sea posible volver a sentarse para acordar el camino a seguir y defender a los inquilinos.

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Mientras estuvo en vigor, entre el 22 de marzo y el 28 de abril de 2026, generó numerosas solicitudes de prórroga, y es por eso que la vicepresidenta ha vuelto a incidir en su mensaje de que "el principal problema de España se llama vivienda".

Díaz ha asegurado que "esta norma es súper útil", por lo que seguirán negociando sin levantarse de la mesa por el bien de España, y ha animado a ponerse a ello el propio lunes con un contundente "adelante".

"Las normas se pueden perder en el Congreso de los Diputados, pero están ganadas en la calle", ha asegurado, y ha animado a participar en la movilización prevista para el mes de mayo.

"Tirar abajo" normas como esta es un "disparate", ha finalizado, y ha criticado a la "extrema derecha" por tratar de extender la idea de que la gente piense que la política no vale para nada cuando, al contrario, sirve "para mucho".

"Nada de rendirse. Vale para que tengamos un poco de esperanza", ha zanjado Yolanda Díaz. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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