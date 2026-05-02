5-1. El Villarreal castiga al Levante y entra a lo grande en la Liga de Campeones

Villarreal (Castellón), 2 may (EFE).- El Villarreal ha logrado una contundente victoria por 5-1 que certifica su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones ante un Levante muy inferior al que complica sus opciones de lograr la permanencia.
El equipo de Marcelino García, con goles de Mikautadze, en dos ocasiones, Moleiro, Buchanan y Pépé, fue claramente superior a su rival, al que el gol de Carlos Espí, en el inicio del segundo periodo, dio una mínima y breve esperanza de sumar en La Cerámica.
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EFE
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pvb/nhp/ism
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