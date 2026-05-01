Muere un hombre al caer al río Genil en una zona de senderismo de Güéjar Sierra (Granada)

Granada, 1 may (EFE).- Un hombre ha fallecido este viernes tras caer al río Genil en una zona de rutas de senderismo de Güejar Sierra (Granada), según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar a las 11:45 horas de este viernes en un punto ubicado al inicio de la Vereda de la Estrella, una ruta muy conocida del entorno de Sierra Nevada.

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En ese momento, el teléfono de emergencias ha recibido varias llamadas para solicitar el rescate de la víctima, de la que no han trascendido más datos, sin que se conozcan tampoco las circunstancias del accidente.

Según los alertantes, varias personas intentaron sacarlo sin éxito del cauce del río.

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Hasta el lugar de la zona se ha trasladado personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061, agentes de la Policía Local y la Guardia Civil y especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).

También hasta la zona se ha desplazado un helicóptero y una UVI móvil, pero los operativos solo han podido confirmar la muerte del hombre tras su rescate.

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El cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense. EFE

mro/erv/ros

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