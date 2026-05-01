Abascal: está en juego "si Moreno sigue con manos libres para no hacer nada" o se condiciona "un cambio de verdad"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que el 17 de mayo está en juego si el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, "sigue con las manos libres para no hacer nada" o si está "un poquito condicionado" por quienes "quieren un cambio de verdad".

Así lo ha indicado este viernes en un acto de campaña celebrado en Jaén, en el que también han intervenido el candidato a la Presidencia de la Junta por Vox, Manuel Gavira; el número uno por la provincia jiennense, Benito Morillo, y el secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente.

PUBLICIDAD

En su intervención en el parque de la Alameda Adolfo Suárez, Abascal ha agradecido el respaldo "masivo" en este acto y en la manifestación convocada por el citado sindicato por el 1 de mayo, con los que han hecho "una gigantesca peineta" a quienes han tratado de "impedir" que se desarrollaran.

Un apoyo que ha agradecido porque "da la fuerza suficiente para enfrentar", no solo estos 15 días de campañas de los comicios andaluces, "sino el año que queda para poder echar al capo que se ha atrincherado en el búnker de la Moncloa".

PUBLICIDAD

Al hilo, ha señalado que "el mayor error" que se puede cometer es dar "por derrotado a Sánchez" y ya lo "están cometiendo algunos", unos "moderaditos", "señores del PP que ya están repartiéndose ministerios". Además, ha advertido de que "Sánchez va a intentar robar las próximas elecciones", entre otras cosas, con "el proceso de nacionalizaciones masivas".

En este punto, el presidente de Vox ha afirmado que "no se puede regalar aquello que más valor tiene, la nacionalidad", y ha defendido el concepto de "prioridad nacional" pactado con el PP en Extremadura y Aragón, al tiempo que ha expresado un "no rotundo a Mercosur" para frenar el "robo de futuro" a los jóvenes.

PUBLICIDAD

Con respecto a los comicios en Andalucía, Abascal ha considerado que el PSOE y la izquierda "no tienen ninguna opción" y "lo único que se discute es si el señor Juanma Moreno sigue sentado tranquilamente con su mayoría absoluta sin cambiar muchas cosas", manteniendo a "enchufados" y "chiringuitos" de anteriores gobiernos.

También le ha afeado que esté "callado como un muerto ante Mercosur", que diga que "no hay que oponerse a las regularizaciones" o esté "abrazando farolas y sacándose fotos con mascotas", frente a la necesidad de ponerse "de verdad a cambiar las cosas", como en Aragón y en Extremadura.

PUBLICIDAD

"Eso es lo que se juega el 17 de mayo. Si el señor Juanma Moreno sigue con las manos libres para no hacer nada o si el señor Juanma Moreno está un poquito condicionado por miles y miles de andaluces que quieren un cambio de verdad", ha asegurado, no sin añadir que, si los andaluces dan a Vox "la oportunidad de condicionar", "no se van a arrepentir".

Un objetivo para el que, además, ha pedido a los militantes y simpatizantes de su formación que actúen durante esta campaña como un "martillo pilón" para convencer a quienes tienen cerca de que son la mejor opción.

PUBLICIDAD

POTENCIAL

Por su parte, el candidato de esta formación a la presidencia de la Junta ha aseverado que quieren "un gobierno en Andalucía que defienda el campo, que defienda la industria del pacto verde y de las miserias que va a traer el Mercosur".

PUBLICIDAD

"Queremos tener un gobierno que no arranque olivos y ponga placas en su lugar. Lo que queremos en Andalucía a partir del próximo 17 de mayo es un gobierno que se abroche el cinturón y que acabe con el despilfarro", ha subrayado.

En referencia a la "prioridad nacional", ha incidido en que apuestan por "un gobierno que diga bien alto" que los españoles son "los primeros" y que tengan claro el precio de la "inmigración masiva", que siempre terminan "pagándola los andaluces".

PUBLICIDAD

"Tenemos el potencial para ser los primeros, tenemos el potencial para tirar del carro de España y tenemos el potencial para poder plantarle cara al mafioso que está en el Palacio de la Moncloa", ha manifestado Gavira.

Igualmente, el dirigente de Vox en Andalucía ha explicado que buscan convertirse "en ese bastión contra la principal amenaza que tiene España, que no es otra que Pedro Sánchez". Al presidente del Gobierno, precisamente, ha criticado "el último desprecio" que ha tenido con los andaluces al "mandar aquí a María Jesús Montero" porque "es la pagadora de los chantajes de los separatistas".

PUBLICIDAD

"Lo único que defendemos es sentido común con un buen patriotismo. Por eso contamos con todos vosotros para ese cambio, para que esa ola de sentido común llegue a Andalucía", ha concluido Gavira.

En la misma línea se ha pronunciado el cabeza de lista de Vox por Jaén, quien ha resaltado que "comienza la batalla por el orgullo, por la dignidad" de una provincia a la que los distintos gobiernos de PP y PSOE han "empobrecido".

"Mientras Jaén esperaba y esperaba, sólo recibían otros los privilegios", ha lamentado Morillo, quien se ha referido a la estabilidad a la que apela Juanma Moreno. En su opinión, es "resignación" ante la mala situación que atraviesan servicios públicos o miles de trabajadores, incluidos los del sector agrario.

RECURSO A LA REGULARIZACIÓN

En materia de empleo, precisamente, el secretario general de Solidaridad ha hecho hincapié en esa situación de los trabajadores en España también como consecuencia de las políticas estatales y que, a su juicio, se puede ver agravada por el proceso de regularización de personas inmigrantes.

Sobre este procedimiento, ha anunciado que, "gracias a la iniciativa de Jorge Buxadé", "este sindicato y este partido van a presentar un recurso al Tribunal Supremo contra la regularización masiva de Sánchez". "Es un atropello al derecho de todos los trabajadores de España", ha declarado De la Fuente.