Espana agencias

Gavira (Vox) recuerda a Moreno que "la moderación no se come" y no soluciona problemas

Guardar

Jaén, 1 may (EFE).- El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha dicho este viernes, en referencia al presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, que “la moderación no se come” porque, ha añadido, “no soluciona los problemas del empleo y de los servicios públicos”.

Durante un mitin celebrado en Jaén, junto al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, Gavira se ha referido a la candidata socialista, María Jesús Montero, como “el último gran insulto y desprecio de Pedro Sánchez a Andalucía”, por haber sido la “pagadora de los chantajes a (Carles) Puigdemont o a los terroristas de (Arnaldo) Otegui”.

PUBLICIDAD

Gavira ha reiterado la máxima de Vox de que “los españoles, primero” ante un proceso de “regularización masiva de migrantes” que, ha dicho, “acabaremos pagando los andaluces”.

“Los andaluces tenemos unas listas de espera y unas cifras de paro interminables, pero eso no es hablar mal de Andalucía, eso es hablar mal de los políticos que hemos tenido en Andalucía en los últimos 40 años, el PP ahora y el PSOE antes”.

PUBLICIDAD

Gavira se ha referido a Moreno: “Esto no va de tener un presidente simpático, que caiga mejor o peor, de lo que va es que tengamos un Gobierno en Andalucía que garantice la prioridad nacional y que los españoles vamos a ir los primeros siempre”.

“No queremos moderación, la moderación no se come, no soluciona Juanma Moreno los problemas del empleo y de los servicios públicos que tenemos en Andalucía. Queremos un Gobierno que diga bien alto que los españoles, los primeros”, ha enfatizado.

Ha apostado por que el Ejecutivo andaluz "defienda al campo, esté en contra de las miserias de Mercosur, no arranque olivos y ponga placas, y que se abroche el cinturón y acabe con el despilfarro político y se bajen los impuestos en Andalucía”.

“Tenemos una oportunidad histórica en Andalucía para unirnos a esa ola de sentido común que están teniendo en Extremadura, Aragón y que vamos a tener también en Castilla y León”, ha proclamado Gavira.

En su opinión, "no caben medias tintas" frente a los que están "empobreciendo y sustituyendo a los nacionales por los de fuera", por lo que ha instado a no ponerse "de perfil contra la mafia de (Pedro) Sánchez". EFE

gd/erv/ros

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bendodo, sobre "primer juicio del sanchismo", exige explicaciones a Sánchez: "Si te quedas callado, es que lo sabías"

Bendodo, sobre "primer juicio del sanchismo", exige explicaciones a Sánchez: "Si te quedas callado, es que lo sabías"

El Panathinaikos denuncia ataques, acoso y un intento de detención ilegal de su presidente

Infobae

El piloto colombiano Sebastián Montoya apuesta por "maximizar" en una Fórmula 2 "apretada"

Infobae

Miles de personas claman por una solución al "polvorín" de la vivienda y mejores salarios

Infobae

El Newcastle confía en mantener el respaldo de Arabia Saudí

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16