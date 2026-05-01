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Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

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Jaén, 1 may (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este vienes en Jaén que su partido mantendrá la "batalla jurídica" contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno, que a su juicio conlleva la “islamización” y la “invasión migratoria” de la sociedad española.

“No puede ser que se le dé la nacionalidad española al primero que llega”, ha enfatizado Abascal durante el primer acto de campaña de Vox para las elecciones andaluzas, en el que ha defendido la “prioridad nacional” en su intervención ante unas 500 personas en el parque de La Alameda.

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“Están haciendo todo lo posible por sustituir a nuestro pueblo, al que odian porque ya no le vota, porque ya no quiere a Sánchez para que vengan otros y reciban las ayudas sociales y las ayudas a la vivienda que necesitan los españoles y se les regale lo más precioso que tenemos los españoles junto a nuestras familias, que es nuestra nacionalidad”, ha indicado Abascal.

El líder de Vox ha arremetido además contra el acuerdo comercial de Mercosur que entra en vigor este viernes por ser “una sentencia de muerte para el sector primario”, al tiempo que ha cargado contra el “fanatismo climático” contra la instalación masivas de placas solares arrancando olivos en varias comarcas andaluzas, algunas de ellas de Jaén.

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“Lo peor de Pedro Sánchez está por venir, pero el mayor error que podemos cometer es darle por derrotado", ha proclamado Abascal, que ha pedido huir de los pronósticos de las encuestas y sondeos electorales.

Y ha añadido: “Él es el señor X de la corrupción en España porque tiene a su mujer imputada, procesada por cinco delitos, a su hermano y a toda la mafia del Peugeot y el Mercedes con la que asaltó las primarias de su propio partido”.

“Quiero decir de manera muy firme que Sánchez va a intentar robar las próximas elecciones generales de 2027 y va a utilizar todas las estructuras del Estado que ha asaltado", ha denunciado el presidente de Vox, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de "ocupar ilegalmente" ese puesto.

Abascal ha empezado su intervención censurando la “peineta” y las “zancadillas” de las instituciones oficiales por haber impedido la manifestación del sindicato Solidaridad convocada para este viernes en Jaén con motivo del Primero de Mayo.

Ha sido la Junta Electoral Provincial la que ha desautorizado esta marcha al argumentar que el acto lo que hacía era “encubrir” a Vox. EFE

gd/erv/ros

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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