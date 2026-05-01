Miles de personas claman por una solución al "polvorín" de la vivienda y mejores salarios

Málaga, 1 may (EFE).- Miles de personas han salido en España a las calles este Primero de Mayo convocadas por los principales sindicatos para reclamar una solución al "polvorín social" de la vivienda, una mejora de los salarios para acabar con la "precariedad" de muchas familias y que se defienda la paz mundial.

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', ha concluido en torno a las 14:00 horas con la intervención de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente.

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Por parte del Gobierno, han estado presentes en la manifestación la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Además, en este Primero de Mayo, que es el primer día de la campaña electoral andaluza, han estado durante parte del recorrido los candidatos a la presidencia de la Junta de PSOE, María Jesús Montero, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, líder federal de IU, entre otros representantes.

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En su mitin final, los dos líderes sindicales han puesto el acento en el problema de la vivienda, con la ciudad andaluza como paradigma del aumento de precios en los últimos años, han urgido a repartir la riqueza para que crezcan los salarios y han hecho un llamamiento a la paz mundial.

Álvarez ha confesado que sintió "vergüenza" cuando el Parlamento no aprobó hace unos días la prórroga de los contratos de alquiler y ha deseado que "algunos de estos diputados" que han votado en contra "sepan lo que es padecer la falta de vivienda".

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Sordo, que ha calificado de "escándalo" la situación de la vivienda, ha dicho que "este país no puede condenar a su juventud a demorar su edad adulta hasta los 40 años" y ha avisado: "Es un polvorín social".

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, ya que han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

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Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres"; ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando", y ha avanzado que si los precios siguen subiendo las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha planteado que no hay "mayor trinchera que no llegar a final de mes", y ha señalado que los avances en temporalidad y salarios "no son suficientes" para "millones de familias".

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Durante la manifestación, en un ambiente festivo y sin incidentes, se han coreado lemas como 'Hay que echar a la derecha y salvar la sanidad', 'Prioridad nacional: salario y vivienda', 'No a la guerra', 'Lo de los militares, para escuelas y hospitales', además de otros en defensa de los servicios públicos.

Entre los asistentes, trabajadores de Correos "contra los recortes", cuidadoras de hogar, docentes de escuelas infantiles y empleados del sector de la automoción.

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", al mismo tiempo que ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

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Ha hecho un llamamiento a la patronal para que en la negociación colectiva "reparta los beneficios y suba los salarios" en España, ya que ha recordado que el país tiene un diferencial negativo del 25 por ciento respecto a Europa.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás".

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En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo.

En Madrid, donde habitualmente suele trascurrir el acto central, CCOO y UGT han reunido a miles de personas (3.000 según la delegación de Gobierno y 50.000 según UGT) para reclamar una mejora de los salarios, el acceso a una vivienda digna, el sostenimiento de los servicios públicos y la defensa de la regularización de migrantes porque "la clase trabajadora es una, tenga el color de piel que tenga"

En Valencia, la manifestación del Primero de Mayo se ha desarrollado bajo una lluvia fina en parte de su recorrido y ha contado este año con la participación de los ministros Arcadi España y Diana Morant.

En Barcelona, la manifestación ha reunido a unas 2.500 personas, según fuentes de la Guardia Urbana, -unas 10.000, según Comisiones- en una movilización marcada por las reivindicaciones de la vivienda y salarios dignos, además del rechazo a la guerra.

En el primer día de la campaña electoral andaluza, la candidata socialista, María Jesús Montero, ha recordado que el 17 de mayo los andaluces pueden elegir "qué modelo de sociedad quieren" ante problemas como el de la vivienda, un "bien de lujo poco asequible para muchas personas", sobre todo para los jóvenes "que no pueden pagarse la entrada o que no pueden tener un alquiler".

Por su parte, el líder de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto usar hasta 1.500 millones de euros "sin ejecutar" por parte del Gobierno andaluz para un "plan activo de empleo destinado a los sectores más vulnerables como la población joven, las mujeres o los mayores de 45 años". EFE

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