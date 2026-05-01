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El Newcastle confía en mantener el respaldo de Arabia Saudí

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Londres, 1 may (EFE).- El Newcastle United confía en mantener el respaldo de sus propietarios saudíes para situarse en la élite del fútbol inglés y europeo, pese a la irregular temporada del equipo, según aseguró su técnico, Eddie Howe.

El entrenador del conjunto inglés confirmó que, tras reunirse esta semana con la cúpula del club, encabezada por el presidente Yasir Al-Rumayyan, éste le remarcó que el objetivo de competir por títulos y alcanzar la cima de la Premier League no ha variado.

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"El deseo es el mismo. Queremos llegar a lo más alto de la Premier y ganar el mayor número de trofeos posible. Esa ambición no cambiará mientras el fondo saudí siga siendo propietario", afirmó Howe, cuyo equipo ocupa la decimocuarta posición y tiene muy pocas opciones de acabar en puestos europeos.

El club, controlado mayoritariamente por el fondo soberano saudí (PIF), mantiene su hoja de ruta con el plan de construir una nueva ciudad deportiva de última generación y la decisión sobre el futuro del estadio St James' Park, donde se estudia una ampliación o incluso la construcción de un nuevo recinto para aumentar los ingresos.

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Además, desde el club se ha trasladado que la retirada del PIF de otros proyectos deportivos no tendrá impacto en la financiación del Newcastle.

"Hay un apoyo total, pero sabemos que necesitamos resultados. Eso nunca cambia", declaró Howe, que explicó que mantuvo conversaciones "exigentes" con la directiva, pero se sintió respaldado. EFE

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EFE

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