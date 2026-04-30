Gerard Encuentra: "Una victoria no nos daría una ventaja matemática, pero sí importante"

Lleida, 30 abr (EFE).- El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este jueves, sobre el partido que les enfrentará este sábado (21.00 horas) al San Pablo Burgos, que una victoria les daría "una ventaja matemática, pero sí bastante importante" con respecto a las posiciones de descenso.

El técnico ilerdense destacó que la visita al Coliseum burgalés será especialmente difícil por el ambiente que sufrirá su equipo. "Nos encontraremos con un pabellón que apretará mucho, y tenemos que saber gestionar este punto de presión", declaró.

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Sobre el conjunto castellano, Encuentra elogió su mejoría tras las incorporaciones hechas a lo largo del curso, que ha permitido a los de Porfi Fisac salir de la zona de descenso a Primera FEB. Teniendo en cuenta el potencial anotador de los locales, el técnico reconoció que prefiere "un marcador más bajo que alto".

Por ello, el Hiopos Lleida debe ser "regular" y fuerte mentalmente para "tener el carácter" para "rematar el partido" cuando los ilerdenses lo tengan a su "disposición".

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En los últimos partidos lejos del Barris Nord, la imagen del equipo ilerdense no ha sido la mejor. De este modo, el partido en Burgos requerirá, según Encuentra, una "fuerza mental superior" y "no rendirse ni venirse abajo" en los momentos más complicados. EFE

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