Espana agencias

Gerard Encuentra: "Una victoria no nos daría una ventaja matemática, pero sí importante"

Guardar

Lleida, 30 abr (EFE).- El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este jueves, sobre el partido que les enfrentará este sábado (21.00 horas) al San Pablo Burgos, que una victoria les daría "una ventaja matemática, pero sí bastante importante" con respecto a las posiciones de descenso.

El técnico ilerdense destacó que la visita al Coliseum burgalés será especialmente difícil por el ambiente que sufrirá su equipo. "Nos encontraremos con un pabellón que apretará mucho, y tenemos que saber gestionar este punto de presión", declaró.

PUBLICIDAD

Sobre el conjunto castellano, Encuentra elogió su mejoría tras las incorporaciones hechas a lo largo del curso, que ha permitido a los de Porfi Fisac salir de la zona de descenso a Primera FEB. Teniendo en cuenta el potencial anotador de los locales, el técnico reconoció que prefiere "un marcador más bajo que alto".

Por ello, el Hiopos Lleida debe ser "regular" y fuerte mentalmente para "tener el carácter" para "rematar el partido" cuando los ilerdenses lo tengan a su "disposición".

PUBLICIDAD

En los últimos partidos lejos del Barris Nord, la imagen del equipo ilerdense no ha sido la mejor. De este modo, el partido en Burgos requerirá, según Encuentra, una "fuerza mental superior" y "no rendirse ni venirse abajo" en los momentos más complicados. EFE

pbl/gmh/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Podemos, tras la declaración de Aldama: "El PSOE pone difícil distinguir el lawfare de los casos de corrupción"

Podemos, tras la declaración de Aldama: "El PSOE pone difícil distinguir el lawfare de los casos de corrupción"

Nuno Abrantes es el nuevo entrenador del Pamesa Teruel Voleibol

Infobae

Un maratón solidario propone dar 84 vueltas a la cubierta del portaviones Juan Carlos I

Infobae

La referencia de Stamford Bridge, el ejemplo de Old Trafford y el aviso del Bernabéu

Infobae

Organizaciones animalistas presentan ley alternativa al borrador de Ley de Grandes Simios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

ECONOMÍA

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”