Nuno Abrantes es el nuevo entrenador del Pamesa Teruel Voleibol

Teruel, 30 abr (EFE).- Pamesa Teruel Voleibol ha confirmado la llegada de Nuno Abrantes como técnico del primer equipo de cara al próximo curso, tras la salida de Maxi Torcello del banquillo ‘naranja’.

El entrenador portugués asumirá la dirección del conjunto en la temporada 2026 tras su paso reciente por competiciones nacionales e internacionales, según ha señalado la entidad en un comunicado.

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Abrantes procede de la primera división de Rumanía, después de haber trabajado también en la máxima categoría del voleibol portugués durante varias temporadas; y en el ámbito europeo, firmó un tercer puesto en la CEV Challenge Cup en 2023 y una quinta posición en 2024.

En Portugal, su trayectoria incluyó participaciones en finales de liga y copa, además de la consecución de una Supercopa; y a nivel formativo, formó parte del cuerpo técnico de las selecciones nacionales sub-19 y sub-21.

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Abrantes ha destacado que ya está en marcha el proyecto del club para la temporada 2026/27 y que ya ha comenzado el trabajo para conseguir los mejores resultados posibles. EFE

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