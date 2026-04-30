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Un maratón solidario propone dar 84 vueltas a la cubierta del portaviones Juan Carlos I

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Cádiz, 30 abr (EFE).- Dar 84 vueltas a la cubierta de vuelo del portaviones de la Armada buque Juan Carlos I será la prueba para cubrir la distancia del maratón solidario '#RetoPichón' que se celebrará este próximo sábado con el objetivo de apoyar a distintas causas solidarias a través del deporte.

Su impulsor, Juan Luis Muñoz Escassi, lo puso en marcha en 2011 y desde entonces lleva recaudados más de 600.000 euros en los diferentes retos que ha organizado.

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En esta ocasión, según informa en una nota de prensa, los beneficios de la prueba, que cuenta con 14 empresas patrocinadoras, serán para el proyecto "Oportunidad" de la Asociación Paz y Bien, una iniciativa que tiene como objetivo dar acompañamiento a jóvenes que han crecido bajo el sistema de protección y que, al cumplir la mayoría de edad, deben finalizar su etapa en los centros de menores para enfrentarse solos al inicio de su vida adulta.

El buque Juan Carlos I, atracado en la Base Naval de Rota (Cádiz), será el escenario de este evento deportivo y solidario

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La prueba deportiva consistirá en la realización de un maratón completo, distribuido en 84 vueltas sobre la cubierta de vuelo del buque, que supondrán 42,195 kilómetros. EFE

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