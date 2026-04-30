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Piden 28 años de cárcel para acusado de asesinar a su pareja arrastrándola con un coche

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Madrid, 30 abr (EFE).- La Fiscalía pide 28 años de cárcel para un hombre que se sentará la próxima semana en el banquillo acusado de asesinar a su pareja, arrastrándola con su coche, "como último acto de su actitud de dominación hacia ella", ya que la maltrataba de forma habitual.

El juicio con jurado comenzará el martes en la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid y Yeunel C.F. se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por un delito de violencia física y psíquica habitual contra María E.A.M., que fue su pareja durante aproximadamente un año, y a 25 años de prisión por conducir temerariamente y asesinarla el 2 de septiembre de 2024, con las agravantes de parentesco y de género.

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El escrito de acusación de la Fiscalía relata que el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante un año y, en un momento dado de la misma, "quiso tener el control de la relación" y la sometió "a constantes actos de dominación y humillación, frases con intención de atemorizarla y agresiones físicas en el interior de su domicilio", sin que ella acudiera a recibir asistencia sanitaria ni llegara a denunciarle.

El acusado consiguió aislar socialmente a su novia, controlando sus conversaciones por WhatsApp, y ella tenía que esperar a que él se fuera para poder comunicarse con sus familiares. La víctima sentía temor y vergüenza y no fue capaz de denunciar el maltrato, añade la Fiscalia.

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Sobre las cuatro de la tarde del 2 de septiembre de 2024 ambos discutieron y él abandonó el domicilio familiar -ubicado en el distrito de Puente de Vallecas de Madrid- y se montó en su coche, momento en el que ella se colocó delante del vehículo y pidió al acusado que parara el motor, relata la Fiscalía.

El procesado abrió la puerta del asiento del copiloto y cuando María se disponía a entrar "el acusado, de forma súbita e inopinada reemprendió la marcha y comenzó a circular a gran velocidad", provocando que la mujer quedara colgada de la puerta y fuese arrastrada, dando con los pies en el suelo.

La Fiscalía detalla que todo ocurrió de forma sorpresiva para la víctima, que pensó que el acusado la invitaba a entrar en el vehículo y "además de que no creyó que él le haría nada malo por la relación sentimental que mantenían".

Pero el acusado aceleró, dio volantazos a izquierda y derecha y llegó a circular por la acera hasta que, al cabo de varios metros, frenó en seco el vehículo provocando que ella saliera despedida y cayera sobre la acera, golpeándose fuertemente en la cabeza. A continuación huyó sin auxiliarla.

Las graves heridas que sufrió la mujer, principalmente un traumatismo craneoencefálico, le provocaron la muerte al día siguiente.

En el momento de su fallecimiento, Mª E. A. M. tenía una hija de 11 años y un hijo de 16 que convivían con ella. También tenía a sus padres y a tres hermanos que no convivían con ella.

La Fiscalía pide que el acusado indemnice a todos ellos con un total de 686.000 euros, además de solicitar que no se acerque a ninguno de ellos durante 31 años.

También pide que el acusado, de origen dominicano, sea expulsado de España cuando haya cumplido tres cuartas partes de la condena o pase a tercer grado penitenciario. EFE

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