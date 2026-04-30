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La Policía precinta un prostíbulo en Madrid que organizaba rifas de mujeres prostituidas

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Madrid, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional ha precintado un prostíbulo en una vivienda en Madrid que llevaba activo desde hace más de una década y que, entre otras prácticas degradantes y de explotación sexual, organizaba "rifas" de mujeres prostituidas, proporcionaba servicios gratis en premio a la fidelización o a cambio del trabajo de alguna reparación en el inmueble.

Según informa este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid, han sido detenidas cinco mujeres y liberadas otras tantas víctimas de entre 24 y 40 años, que eran explotadas en esta piso del distrito madrileño de Tetuán las 24 horas del día durante siete días a la semana, aún estando enfermas o con el periodo, con la obligación de realizar todo tipo de servicios e, incluso de drogarse.

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Los investigadores subrayan que la vivienda llevaba convertida en prostíbulo unos 11 años y contaba con un sinfín de reseñas y casi 100.000 seguidores, además de una web en la que se publicitaban las tarifas y las formas de contacto.

Las víctimas eran sometidas a un trato extremadamente humillante, degradando su persona a un mero premio en una rifa, como moneda de cambio por una reparación o mercancía que estaba de oferta.

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Entre estas prácticas figuraba la de "chica del día", con las tarifas de sus servicios a la mitad o la "rifa mensual" para que una de ellas fuera obligada a prostituirse una hora gratis con el ganador del sorteo.

Además, existía premios a la "fidelización" o incluso rebajas si era el cumpleaños del cliente o traía a un amigo nuevo al prostíbulo. También se ofrecía a los operarios que acudían a la vivienda a reparar o hacer alguna instalación si prefería el pago de sus servicios con sexo.

Si algún cliente solicitaba consumir sustancias estupefacientes, las víctimas estaban obligada a consumir con él, llegando a darse casos de drogodependencia en las mujeres prostituidas.

También daban la posibilidad de hacer servicios a domicilio con una duración aproximada de tres o cuatro horas. En algunos casos las mujeres eran obligadas a transportar sustancias estupefacientes como cocaína, tucsi, popper o ketamina.

A las cinco arrestadas el pasado 19 de marzo -dos de ellas españolas y el resto una ecuatoriana, otra colombiana y una ultima brasileña, se les imputan los delitos de organización criminal, prostitución coactiva y blanqueo de capitales, si bien fueron puestas en libertad por la autoridad judicial.

El prostíbulo ha sido precintado y se han bloqueado cinco cuentas bancarias con las que operaba la organización.

La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades.

Así, instan a quien conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, en el correo electrónico trata@policia.es o en las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial. EFE

(foto) (vídeo)

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