Guardiola dice que su nuevo equipo es "un gobierno con un empuje común, bien engrasado"

Mérida, 30 abr (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la toma de posesión de sus consejeros, dos de ellos de Vox, ha destacado que "este va a ser un único gobierno con un empuje común, bien engrasado y que no va a perder el tiempo en provocaciones ni en debates importados".

En el Patio del Claustro del Convento Santiaguista de Mérida, sede del Ejecutivo extremeño, han tomado posesión los diez consejeros (dos de ellos, además, vicepresidentes) del equipo de Guardiola, siete del PP y dos de Vox, así como la titular de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, adscrita a Presidencia y con rango de consejera.

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La jefa del Gobierno extremeño ha defendido que su gabinete no va a atender a provocaciones ni polémicas porque "Extremadura -ha dicho- está por encima de los partidos y de las ideologías".

En ese sentido, ha defendido que van a escuchar "al que piensa diferente" y se van a centrar en "defender lo que somos y todo aquello que queremos en Mérida, en Madrid, en Europa y donde haga falta".

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Con "respeto a las instituciones y a nosotros mismos", Guardiola ha señalado que el suyo será "el gobierno de los hechos frente a las palabras" , el de "la valentía frente al conformismo", el del "futuro frente al pasado" y el de "todas y todos".

Ha pedido huir del "insulto y del desprecio" para construir "desde la unidad", con "sensibilidad y cercanía", en una nueva etapa que ha definido como la de "la ambición, estabilidad y responsabilidad".

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María Guardiola ha agradecido a sus consejeros el reto que asumen, porque "gobernar es responder, es mirar de frente a los problemas y estar donde el dolor hace acto de presencia y donde la reclamación se eleva con nitidez".

"Gobernar es no esconderse detrás de la excusa, es dar la cara, es saber que detrás de cada expediente, que detrás de cada petición, hay una persona, una familia, un municipio, una empresa y un trabajo pendiente", ha añadido la presidenta de la Junta, además de expresar su deseo de un gobierno unido, que sepa trabajar en equipo y que "no confunda la prudencia con la resignación y la firmeza con la imposición".

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También ha abogado por un ejecutivo que "escuche" y "rinda cuentas" para que pueda "ganarse la autoridad a diario", algo que, a su juicio, solo se puede lograr "con humildad y con resultados". EFE.

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