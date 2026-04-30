Entrenador del Cisneros: "Si tenemos claro quiénes somos, da igual lo que esté enfrente"

Diego Etcheverry Fernández y Fernando Castán Roncero

Madrid, 30 abr (EFE).- El entrenador argentino del Complutense Cisneros, Valentín Telleriarte, confía en que si el equipo cree en su filosofía, "da igual lo que esté enfrente", respecto a la final de la Copa del Rey de rugby que enfrentará el 2 de mayo al Cisneros con el Silicius Alcobendas en Leganés.

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Telleriarte atiende a EFE mientras ultima en el Estadio Central de la Complutense los entrenamientos previos al "gran desafío que viene por delante" tras once años después de la última final de Copa que alcanzó el club, la que perdió en 2015 ante el VRAC Quesos Entrepinares (33-15).

"Sería un premio (ganar la final) al trabajo que hemos venido haciendo de manera consistente durante mucho tiempo", confesó el que fuera histórico jugador de La Plata Rugby Club, en su país natal, que cree que la hazaña que sería poder coronarse el sábado reforzaría "la filosofía del club" y demostraría que pueden volver a "ser competitivos en la élite del rugby".

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Después de once años sin una final copera, el Cisneros logró alcanzar la final de la liga el año pasado, cita en la que perdieron ante El Salvador por 14-11 en Valladolid.

"Nosotros estamos tranquilos con lo que hicimos en la final (frente a El Salvador). Pudimos haberla ganado pero la terminamos perdiendo, no tenemos nada que reclamarnos", dijo Telleriarte, que puso de relieve que "no hay no hay fórmulas mágicas" respecto a la positiva tendencia que ha sufrido el equipo en los últimos años.

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"Tenemos una idea clara de qué es lo que queremos y de cómo crecer como equipo y sabemos que crecer como equipo implica crecer a nivel individual. Eso tiene que ver con lo físico, con lo mental, con lo técnico y el desafío que les hemos metido a estos jugadores", valoró 'Tatana', como era conocido en el club bonaerense.

Para el capitán del Cisneros, Ike Irusta, que llegó hace siete años proveniente del Marbella, habrá "momentos tensos" en el encuentro con el Silicius Alcobendas, aunque confía "estar preparados cuando esos momentos lleguen".

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"Llegar aquí significa que hemos hecho un buen trabajo y ahora nos queda solamente rematarlo en el fin de semana", declaró Irusta, que avisa con que el equipo llega con "muchas ganas" para el sábado.

Durante el último choque que dirimieron ambos equipos en liga, el 'Cole' logró imponerse al Alcobendas con un contundente 5-37, resultado del que no se fían los jugadores del Cisneros.

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"Yo creo que todo el equipo es consciente de que no va a ser un partido igual. La final es un derbi, va a haber muchos nervios, pero, bueno, nosotros intentaremos mantener las cosas como las venimos haciendo", señaló Irusta.

Ambos equipos se enfrentan con la peculiaridad de ser los dos clubes con más fichas federativas en sus respectivas canteras y escuelas, hecho que, esperan, se vea reflejado en el estadio de Butarque, en la primera ocasión en que este feudo -cancha donde el Leganés disputa sus encuentros de la Segunda División de fútbol- albergará una edición de Copa del Rey de rugby.

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"Va a ser un partido con mucha afluencia de gente (...), los clubes llenan mucho en España y el Cisneros tiene una masa social muy grande que van a estar ahí para nosotros, igual que creo que el Alcobendas llevará a mucha gente también", concluyó el capitán del Complutense Cisneros antes de volver a sus entrenamientos. EFE

(vídeo)

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