El pulso Arsenal-City, el esprint del PSG, el riesgo del Tottenham y la jornada en 5 focos

Madrid, 30 abr (EFE).- Un nuevo capítulo del intenso pulso entre el Arsenal y el Manchester City por la ‘Premier’ inglesa; el riesgo del Tottenham, en jaque en Birmingham; el esprint del París Saint-Germain por la liga francesa y el posible alirón del Inter, que será campeón de la Serie A si obtiene el triunfo, son cinco focos de la próxima jornada de las grandes ligas.

Sábado 2 de mayo. 17:00 CET/15:00 GMT. París Saint-Germain-Lorient.

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Los seis puntos de ventaja con doce por jugarse, incluidos tres en competencia directa con el Lens, sitúan al París Saint-Germain a dos pasos de ser campeón por quinto año seguido y por duodécimo en los últimos catorce. Este sábado recibe en el Parque de los Príncipes al Lorient, noveno en la clasificación, con una sola victoria en las últimas cinco citas, pero capaz de empatar al conjunto de Luis Enrique Martínez en la primera vuelta.

Sábado 2 de mayo. 18:30 CET/16:30 GMT. Arsenal-Fulham.

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Retomado el liderato el pasado sábado, a expensas todavía del encuentro menos que ha disputado el Manchester City, el Arsenal defiende la primera posición de la tabla en su duelo londinense contra el Fulham, entre su eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid y las dudas de sus últimos resultados. La victoria es indispensable para el grupo de Mikel Arteta. En sus últimos cinco enfrentamientos con el Fulham ganó tres por la mínima y empató otros dos.

Domingo 3 de mayo. 20:00 CET/18:00 GMT. Aston Villa-Tottenham.

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A cuatro jornadas del final, el Tottenham aún está en descenso. El riesgo es evidente ya para el conjunto londinense, que ni siquiera ha logrado salir de ahí con su reencuentro con la victoria tras quince partidos sin ganar. Está a dos puntos del West Ham, que marca la permanencia, y a cinco del Nottingham Forest, antes de enfrentar este domingo una salida comprometida a Birmingham, contra el Aston Villa y Unai Emery.

Domingo 3 de mayo. 20:45 CET/18:45 GMT. Inter-Parma.

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Sólo depende de sí mismo este domingo el Inter para ser campeón de la Serie A italiana. No tiene que estar pendiente ni del marcador del Nápoles ni del Milan, siempre que sea capaz de imponerse en su estadio al Parma, que acude a San Siro salvado y sin ninguna opción europea. No tiene nada en juego frente al líder, que ha ganado 13 de sus 17 partidos en casa en este curso en esta competición.

Lunes 4 de mayo. 21:00 CET/19:00 GMT. Everton-Manchester City.

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Con un partido menos que el Arsenal, que está tres puntos por delante, el Manchester City también depende de sí mismo para ser campeón de la liga inglesa. Las tres victorias seguidas más los vaivenes del conjunto ‘gunner’ lo han activado en la pelea por el campeonato. Cuando juegue este lunes en Liverpool, ya sabrá el resultado del Arsenal. El Everton es undécimo, con dos derrotas consecutivas y tres jornadas sin ganar. EFE