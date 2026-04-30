El PP cree que hay "muchas pruebas" que acreditan las acusaciones de Aldama contra Sánchez

Madrid, 30 abr (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que hay "muchas pruebas que acreditan muchas de las cosas" que ha dicho el comisionista Víctor de Aldama en su declaración judicial en el caso Ábalos, y ha instado de nuevo a Pedro Sánchez a querellarse contra él si cree que miente.

En su declaración el miércoles como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo, Aldama situó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en el escalafón uno" de la "banda organizada" a la que pertenecían él, Ábalos y Koldo García, y se refirió en varias ocasiones a una presunta financiación ilegal del PSOE.

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Este jueves, en declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP ha comentado que le parece "gravísimo" lo que contó Aldama y ha asegurado que esta misma semana "hemos visto como la Guardia Civil durante muchas horas relataba cómo funcionaba esa organización criminal".

"Por lo tanto, hay muchas pruebas que acreditan muchas de las cosas que dice el señor Aldama", ha añadido.

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Además, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya instó el miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a querellarse contra Aldama si cree que miente.

"Lo que tiene que hacer es poner una querella, y de momento no ha puesto él ni todos esos ministros que dijeron que iban a poner querellas de las cosas que decía Aldama", ha señalado.

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En su opinión, el empresario y comisionista está explicando "todo lo que él ha vivido" y "cómo funcionaba desde dentro la organización criminal"·

"Que todo lo que diga sea cierto, lo decidirá un juez. Pero es evidente que había una organización criminal que operaba en muchos ministerios, que operaba al más alto nivel, gente que tenía contacto directo con el presidente del Gobierno, que estaba metido en todas estas cuestiones", ha recalcado.

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Muñoz cree que en otro país este juicio supondría "una catarsis absoluta y la caída del Gobierno por completo" y considera que si Sánchez se mantiene en el cargo es porque "entiende que lo próximo será su defensa judicial". EFE

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