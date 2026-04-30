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El América empata en el estadio del Juárez FC, en los cuartos de final

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Ciudad Juárez (México), 29 abr (EFE).- Las Águilas del América fueron de menos a más para empatar hoy 1-1 en el estadio del Juárez FC, en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura del fútbol femenino de México.

Scarlett Camberos anotó por las Águilas, luego de que el Juárez había tomado ventaja con una diana de Liliana Mercado.

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América tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, 71-29 a su favor, y pisó el área de manera reiterada, con nueve disparos, cuatro a gol, sin embargo, careció de buen tino.

En el minuto 14, la guardameta española Sandra Paños cometió un error en la salida, al darle la pelota a Norma Palafox, quien se la puso a Mercado, letal con el remate desde fuera del área, el 1-0.

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Las Águilas del América se fueron al ataque; en el 18 Nancy Antonio estrelló la pelota en el poste y en el 30, Camberos estuvo cerca de anotar, con un golpe que dio en un palo y se fue al otro, sin pasar la línea de gol.

La guatemalteca Aisha Solórzano creó peligro por el Juárez en el cierre de la mitad inicial, pero sin consecuencias.

Para la segunda parte, las visitantes adelantaron líneas y en el 62 empataron, con un golpe de zurda de Camberos, a pase de Sarah Luebbert.

Solórzano salió del partido lastimada y Juárez bajó el ritmo, aunque su defensa se plantó bien y defendió la igualdad.

El sábado será el duelo de vuelta de la serie, en el estadio de Mérica.

Un par de horas antes, la costarricense Valeria del Campo convirtió un gol para darle a las Rayadas de Monterrey un empate 1-1 con Cruz Azul.

Del Campo anotó por las regias, en tanto la nigeriana Uchenna Kanu empató por el cuadro de casa.

En un duelo de lucha en mitad de la cancha, en el que ambos cuadros tuvieron varias oportunidades de anotar, Del Campo anotó en el minuto 17, al tocar a puerta en un tiro de esquina.

Cruz Azul tuvo la posesión de la pelota en la segunda parte, aunque careció de puntería y fue en el 89 que empató vía penalti. Del Campo cometió una falta en el área y provocó el disparo desde los 11 metros, con el que Kanu hizo el 1-1.

Mañana el Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso se meterá en el estadio del Toluca, en un esperado duelo en el que se verán las caras las dos mejores goleadoras del campeonato, la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca, y Diana Ordóñez, de las 'Amazonas.

Antes, el Pachuca de la 'Pichichi' Charlyn Corral visitará a las Chivas de Guadalajara.

El fin de semana se jugarán los partidos de vuelta de la fase de los ocho mejores.EFE

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