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Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles ante la Policía Nacional

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Madrid, 30 abr (EFE).- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formalizó ayer ante la Policía Nacional la denuncia contra el activista Vito Quiles por lo sucedido en un restaurante de Las Rozas (Madrid), aunque Moncloa no ha precisado el delito del que le acusa.

Fuentes del Gobierno han asegurado que no hubo ninguna "brecha de seguridad" durante el incidente, que se produjo cuando Quiles, según otras fuentes del entorno de Gómez, le impidió salir del establecimiento, acosándola.

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Quiles después colgó en las redes sociales imágenes del altercado, no de lo que ocurrió dentro del restaurante, pero sí del momento en que Gómez logró finalmente abandonar el local.

En este vídeo se ve cómo el activista no deja de hacerle preguntas en voz alta sobre su asesora en Moncloa al tiempo que la persigue sin descanso, pese a que ella trata de evitarle mientras habla por teléfono.

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Ante esta situación, el Gobierno manifiesta su preocupación porque este tipo de comportamientos, que llevan sucediendo tiempo, se puedan normalizar: "Esto no es normal, no es libertad de expresión, es intimidación y acoso".

Igualmente, las fuentes de Moncloa han insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no puede quitar importancia a estas actitudes, recordando que el PP invitó a Vito Quiles al cierre de su campaña electoral en Aragón.EFE

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