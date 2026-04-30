Ayuso cree que el "silencio" de Sánchez sobre la declaración de Aldama "le hace culpable"

Madrid, 30 abr (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este jueves que "el silencio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la declaración judicial de Víctor de Aldama "le hace culpable", y ha apostillado: "Lo saben hasta los chinos que Sánchez es el 'número uno' de esa corrupción del PSOE".

Ayer, durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Aldama situó a Pedro Sánchez "en el escalafón uno" de la "banda organizada" a la que pertenecían él, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, y se refirió en varias ocasiones a una presunta financiación ilegal del PSOE.

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El empresario, que está en libertad provisional desde que ofreció aportar información sobre los otros acusados y que afronta una petición de cárcel inferior a la del resto, confesó el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.

"El PSOE va a tener muy difícil demostrar que no se ha financiado a través de esa trama corrupta a lo largo de estos años", ha valorado Díaz Ayuso en el acto de apertura del primer tramo de ampliación de la carretera M-607.

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La dirigente del PP ha recalcado que las personas sometidas a juicio "están directamente relacionadas" con Sánchez y "han dependido de él" durante años.

Ha considerado además que, si sus socios "tuvieran un mínimo de dignidad", ya "harían caer" al Gobierno, pero no lo hacen porque carecen de "principios" y están dedicados "a sus intereses, a colocarse familiares y políticos en empresas y en instituciones y a cobrar".

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Y, en alusión a que Sánchez no tenga agenda oficial hoy, ha ironizado: "Vayámonos preparando para una nueva carta del señor enamorado a los feligreses; yo creo que esta vez ni Bécquer la va a superar". EFE