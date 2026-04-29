Bustinduy quiere retomar negociaciones Junts y PNV para que apoyen la prórroga al alquiler

(Actualiza con declaraciones en el mismo sentido de otros ministros de Sumar y del portavoz de ERC, Gabriel Rufián)

Madrid, 29 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este miércoles que "volverá a llevar" al Congreso la prórroga de los alquileres "hasta que sea una realidad" y que está dispuesto a "retomar" las negociaciones con Junts y el PNV para conseguir su apoyo.

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Bustinduy ha explicado, en una entrevista en RNE, que las demandas de Junts "no hacen inviable un acuerdo en absoluto" y que muchas son "matizaciones" y cuestiones "perfectamente negociables".

Ha puesto como ejemplo la petición del IVA franquiciado, que ya fue objeto de un "preacuerdo" con el Gobierno, según ha recordado.

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En la misma línea, se ha mostrado convencido de que los argumentos que ayer esgrimió el PNV para abstenerse en la votación son "solucionables también", si hay "voluntad política".

A su juicio, los motivos que dieron todos los grupos que votaron en contra del decreto ley de prórroga de los alquileres fueron "extemporáneos" y "ninguno de fondo", lo que permite "reconstruir el acuerdo".

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Éste pasaría por negociar varias medidas, como la de las bonificaciones fiscales como incentivo para que los caseros bajen los precios, por regular el alquiler de temporada y por restringir la compra especulativa de vivienda, ha apuntado.

Tras criticar la "desconexión entre la clase política y la angustia de las familias" que, en su opinión, se vio ayer en el debate del Congreso, Bustinduy ha confiado en que "la próxima vez" el Ministerio de Vivienda estará más convencido del "consenso" en torno a esta medida y ha vuelto a garantizar que "todas las prórrogas solicitadas con el decreto en vigor son validas y obligatorias".

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En los pasillos del Congreso, otros ministros de Sumar han incidido en la idea de que no se resignan y de que van a trabajar hasta conseguir un acuerdo con Junts y el PNV.

"Vamos a trabajar para ello", ha recalcado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su llegada a la cámara.

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"Vamos a trabajar desde hoy para volver a traer esta medida", coincidía poco después el titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que ha explicado que se van a sentar con el PSOE y el resto de fuerzas políticas para acordar el camino a seguir.

Urtasun ha defendido que Sumar es el "partido del derecho a la vivienda" y también ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a los inquilinos que han solicitado la prórroga de sus contratos durante el mes en que ha estado en vigor el decreto.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, que ha culpado a las derechas de "dejar a tres millones de personas colgadas", también se ha mostrado partidaria de "seguir insistiendo y defender a los inquilinos hasta la muerte".

Sumar cuenta con el apoyo de los socios parlamentarios de la izquierda para presentar un nuevo decreto con concesiones a la derecha en materia fiscal, según fuentes parlamentarias.

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El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a respaldar, en declaraciones en el Congreso, que el Gobierno presente constantemente la prórroga de los alquileres hasta que el PNV y Junts "lo acepten o la gente les pase por encima". EFE