España

Vecinos de Hortaleza en Madrid se movilizan para impedir que la histórica Huerta de Mena se convierta en oficinas

El proyecto, respaldado por el Ayuntamiento, contempla urbanizar esta finca centenaria de unos 36.000 metros cuadrados que pertenece a la congregación religiosa de las Madres Adoratrices

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Integrantes de la plataforma ciudadana Salvar Hortaleza piden que no se desturya la Huerta de Mena en Madrid. (Cedida)
Integrantes de la plataforma ciudadana Salvar Hortaleza piden que no se desturya la Huerta de Mena en Madrid. (Cedida)

La plataforma ciudadana Salvar Hortaleza entrega este miércoles al Ayuntamiento de Madrid más de 7.000 firmas para exigir la protección de la Huerta de Mena, un enclave centenario vinculado a la historia cultural de la ciudad y amenazado por un proyecto urbanístico que prevé la construcción de oficinas en el solar. Según informa el colectivo, la acción busca impedir la urbanización impulsada por las actuales propietarias, la congregación religiosa de las Madres Adoratrices, y respaldada por el gobierno municipal que encabeza José Luis Martínez-Almeida. El conjunto abarca 6.000 metros cuadrados.

La organización vecinal solicita formalmente una reunión con la vicealcaldesa Inma Sanz y el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, con el objetivo de que la Huerta de Mena —también conocida como la Finca de Los Almendros de Hortaleza— reciba protección integral por sus valores históricos, culturales y paisajísticos. “No es solo un espacio verde de gran valor ecológico y refugio en plena ciudad de muchas especies animales, sino que constituye un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia para Madrid”, destaca el colectivo en un comunicado.

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La finca, explican, estuvo estrechamente ligada a la vida y obra del dramaturgo Carlos Arniches y su hijo, el arquitecto Carlos Arniches Moltó, figuras destacadas de la vida intelectual española del siglo XX. Por este espacio también pasaron escritores como Rafael Alberti, José Bergamín y Eduardo Ugarte, además de funcionar como escenario de encuentros de la Generación del 27 y la vanguardia arquitectónica de la Generación del 25. “Durante décadas, la Huerta de Mena fue punto de reunión de artistas y pensadores que marcaron la historia cultural de España”, subrayan desde la plataforma vecinal.

“Un atentado contra la memoria cultural de la ciudad”

El proyecto, promovido por la inmobiliaria francesa Therus Invest y las Madres Adoratrices, prevé levantar edificios de oficinas, “lo que supondría la desaparición de uno de los últimos vestigios del pasado agrícola de Madrid”, advierte la plataforma. A pesar de que un informe técnico de la Comunidad de Madrid avaló la protección del espacio, critican que el consistorio permitió avanzar el expediente urbanístico, desoyendo los informes de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

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“La pérdida de la Huerta de Mena sería un atentado contra la memoria cultural de la ciudad y un grave error urbanístico en un momento en que Madrid necesita más espacios verdes”, indican los portavoces, que defienden la declaración de la finca como Bien de Interés Patrimonial.

El pasado 9 de abril, Salvar Hortaleza ya registró miles de firmas recogidas en apoyo a la preservación de la Huerta de Mena y pidió formalmente una reunión con el consejero de Cultura, Mariano de Paco.Ese mismo día, tras la Junta de Gobierno de Madrid, la vicealcaldesa Inma Sanz afirmó en rueda de prensa que el Ayuntamiento reconocía la necesidad de proteger la Huerta de Mena y que esa protección estaba prevista en los planes municipales. Sin embargo, insisten, el proyecto respaldado por el consistorio contempla la construcción de oficinas y la apertura de nuevas calles en la finca.

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