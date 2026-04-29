LIV justifica el aplazamiento del torneo de Nueva Orleans para evitar el calor del verano

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- LIV Golf ha justificado la decisión de aplazar el torneo de Nueva Orleans (Estados Unidos) que iba a disputarse del 25 al 28 de junio para "evitar el calor intenso del verano y la saturación del calendario deportivo mundial".

En medio de las dudas sobre la continuidad del circuito después de que trascendiera el plan del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) de recortar de forma sustancial la financiación, el martes se informó del aplazamiento de este torneo en un comunicado emitido por el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y la oficina de Desarrollo Económico de Luisiana.

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Estas fuentes precisaron que la solicitud de posponer el evento se notificó el pasado viernes al CEO de LIV, Scott O'Neil, con el fin de "explorar la posibilidad" de organizarlo en otoño de este año.

El circuito finalmente ofreció explicaciones al respecto y aseguró, en otro escrito, que se tomó la decisión de acuerdo con el gobernador y la oficina de Desarrollo Económico del estado y estudiar la posibilidad de trasladarlo al otoño.

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"Este cambio nos permite evitar el calor intenso del verano y la saturación del calendario deportivo mundial, al tiempo que garantizamos que el campo se encuentre en las condiciones de campeonato que esperan nuestros aficionados y jugadores. Agradecemos la colaboración continua y la flexibilidad del estado de Luisiana mientras trabajamos juntos para ofrecer un debut de talla mundial este otoño", afirma LIV, que precisa que están centrados en "mantener el fuerte impulso de la temporada 2026" y que en su momento anunciará la fecha definitiva.

La competición que iba a disputarse por primera vez en el campo de Bayou Oaks at City Park, en Nueva Orleans, iba a ser la décima cita de la temporada de un total de catorce, la última de ellas a finales de agosto en Michigan (Estados Unidos). EFE

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