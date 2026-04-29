Espana agencias

LIV justifica el aplazamiento del torneo de Nueva Orleans para evitar el calor del verano

Guardar

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- LIV Golf ha justificado la decisión de aplazar el torneo de Nueva Orleans (Estados Unidos) que iba a disputarse del 25 al 28 de junio para "evitar el calor intenso del verano y la saturación del calendario deportivo mundial".

En medio de las dudas sobre la continuidad del circuito después de que trascendiera el plan del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) de recortar de forma sustancial la financiación, el martes se informó del aplazamiento de este torneo en un comunicado emitido por el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y la oficina de Desarrollo Económico de Luisiana.

PUBLICIDAD

Estas fuentes precisaron que la solicitud de posponer el evento se notificó el pasado viernes al CEO de LIV, Scott O'Neil, con el fin de "explorar la posibilidad" de organizarlo en otoño de este año.

El circuito finalmente ofreció explicaciones al respecto y aseguró, en otro escrito, que se tomó la decisión de acuerdo con el gobernador y la oficina de Desarrollo Económico del estado y estudiar la posibilidad de trasladarlo al otoño.

PUBLICIDAD

"Este cambio nos permite evitar el calor intenso del verano y la saturación del calendario deportivo mundial, al tiempo que garantizamos que el campo se encuentre en las condiciones de campeonato que esperan nuestros aficionados y jugadores. Agradecemos la colaboración continua y la flexibilidad del estado de Luisiana mientras trabajamos juntos para ofrecer un debut de talla mundial este otoño", afirma LIV, que precisa que están centrados en "mantener el fuerte impulso de la temporada 2026" y que en su momento anunciará la fecha definitiva.

La competición que iba a disputarse por primera vez en el campo de Bayou Oaks at City Park, en Nueva Orleans, iba a ser la décima cita de la temporada de un total de catorce, la última de ellas a finales de agosto en Michigan (Estados Unidos). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bicampeona de atletismo denuncia a Puma; cree que sus zapatillas acabaron con su carrera

Infobae

Gnabry, Simons, Militao...las lesiones tensionan un final de temporada que mira al Mundial

Infobae

El PSOE de Jerez acusa a la Junta de dejar pasar la Fórmula 1 en favor de Madrid

Infobae

La segunda edición de la Copa de Campeones femenina se disputará en Miami

Infobae

Moncloa se pone en contacto con Esteban tras la polémica por la foto falsa del PSE que le "faltaba al respeto"

Moncloa se pone en contacto con Esteban tras la polémica por la foto falsa del PSE que le "faltaba al respeto"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

Juicio a Ábalos y Koldo por el ‘caso mascarillas’, en directo |Aldama apunta a Pedro Sánchez: asegura que se reunió con él y que el presidente le dio las gracias

ECONOMÍA

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open