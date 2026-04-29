Montero cree que Aldama no tiene "nada" que probar contra ella pero se la tiene "jurada" por haber ido a la cárcel

La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero ha señalado que está "absolutamente tranquila" de cara a la declaración que, este miércoles, presta el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, porque no tiene "nada" que pudiera probar alguna implicación de ella en los asuntos que se investigan, si bien el acusado se la tiene "jurada" porque la culpa de haber ido a la cárcel tras una "inspección de hacienda".

Así lo ha señalado la también secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, seguida por Europa Press, en respuesta a preguntas por lo que espera de dicha declaración de Aldama en el juicio en el que también están acusados el exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos y quien fuera asesor de este último, Koldo García.

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María Jesús Montero ha sostenido que Víctor de Aldama está siguiendo "una estrategia de defensa muy clara" que pasa por "intentar acusar a otros que nada tienen que ver con este tema para llegar a un acuerdo" con el tribunal que le juzga, "para intentar parecer que colabora, cuando lo que está haciendo es diciendo mentiras fuera de cámara, en cámara y en los tribunales", ha aseverado la dirigente socialista.

En ese punto, ha remarcado que Aldama "ha estado en la cárcel por algo tan importante como una inspección de hacienda", de forma que se la "tiene jurada" a ella, porque la "considera responsable de que esté en la cárcel".

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Dicho esto, Montero ha enfatizado que no ha habido "nunca" pruebas que haya podido aportar el presunto conseguidor "respecto a ningún tipo de cuestión que haya podido poner de manifiesto nada" ni contra ella ni contra su "director de gabinete, ni con la persona de Pedro Sánchez", presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, por lo que ella está "absolutamente tranquila de que no va a haber nada que este señor (Víctor de Aldama) pueda demostrar, porque no hay nada", ha remachado.

De igual modo, la que fuera durante casi ocho años ministra de Hacienda en el Gobierno de Pedro Sánchez ha incidido en defender que el llamado "rescate" de Air Europa "está auditado tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Comisión Europea y la propia Intervención General, y todo el mundo ha visto que ha sido un rescate correcto, igual que el de Plus Ultra, que se vio también en los tribunales", ha apostillado.

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No obstante, Montero ha puntualizado que realmente no fueron "rescates", sino "préstamos correctos", que las compañías aerolíneas que se han beneficiado de ellos "devuelven y están devolviendo", cada una con un "calendario de pago", según ha abundado para remarcar que "ninguna" de esas ayudas "va a fondo perdido".

Además, la exministra ha defendido que "todos los países europeos rescataron sus aerolíneas" en el momento de la pandemia de Covid-19 "porque había muchos puestos de trabajo en juego que tuvieron que quedarse en tierra, así que fue una estrategia global de todos los países avalada por la Comisión Europea, que no la hubiera avalado si hubiera creído que no tenían ninguna importancia estratégica" dichas empresas, según ha puesto de relieve María Jesús Montero antes de añadir que "una cosa es lo que se comenta, y otra lo que se ocurrió en la realidad", que es que "todos esos préstamos han sido conformes a los decretos, a la legalidad, y en ningún caso ninguna autoridad de auditoría ni de control ha puesto ningún tipo de alerta sobre ello", ha zanjado.

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